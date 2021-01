Conoce a la FHE: Primer ente dedicado al desarrollo y ecosistema de los E-Sports en Honduras

SAN PEDRO SULA.- El mundo de los deportes ha tenido una extensión significativa e importante, paises como Estados Unidos y China fueron las bases para trascender el deporte electrónico a nivel mundial.

Incluso, Corea del Sur es un país donde los E-Sports son el deporte nacional y están presente como disciplina olímpica, viene siendo como el «Brasil» del fútbol.

Al pasar de los años y gracias a los deportes electrónicos, se han abierto las puertas a nuevas ideas de negocio dentro de una esfera que ya mueve grandes cantidades de seguidores y claro, dinero.

Esto tomó auge a nivel mundial y, ¿adivinen?, Honduras comienza poco a poco a tomar protagonismo dentro de este importante mundo.

OFICIAL: Honduras tiene su primera Federación de E-Sports

Rodolfo Sorto, CEO de la FHE (Federación Hondureña de E-Sports), compartió EN EXCLUSIVA con CRONÓMETRO los detalles de este deporte que va en gran creciente.

«La FHE lleva dos años desarrollándose, formalmente llevamos un año y medio ya en operaciones. Ha sido algo muy bonito porque hemos tenido la oportunidad de desarrollar los deportes electrónicos y el ecosistema que lo acompaña».

Según explicó Rodolfo a CRONÓMETRO, esta es muy influyente, personajes como Messi y Cristiano Ronaldo no son desconocidos dentro de ellas.

La línea entre los deportes de contactos y los electrónicos es delgada, pues la competitividad es la misma.

«Los deportes electrónicos no son nada diferentes como lo son el fútbol o el Básquetbol, ya que hay aficionados, equipos, entrevistas, narradores y grandes figuras como Leo Messi y Cristiano Ronaldo que están dentro de los deportes electrónicos».

«La gente tiende a confundirlos con el «Gaming» que simplemente es jugar videojuegos. Pero ya en los deportes electrónicos podes estar de manera competitiva dentro de una industria que se invierten millones de dólares».

Talento prometedor: La razón por la que nace la «FHE»

Honduras siempre ha tenido catrachos destacando en diferente disciplinas: caso Mauricio Dubón (MLB), Brian Flores (NFL) y fútbol ni digamos. Es por eso que en los E-Sports no iban a ser la excepción.

«Nosotros hacemos esto viendo la necesidad que hay en Honduras, hay mucho talento y muchos jugadores que tiene la capacidad de llegar a ser profesionales en una industria que está en mucho auge».

¿Cómo nace la Federación?

«La federación nace pre-pandemia, pero claro, con todo lo que sucedió con el Covid-19 ha generado un gran auge y es una de la grandes razones por el que la industria es muy bonita. Muchas marcas están interesadas en trascender en este ecosistema con presencia y posicionamiento dentro del mismo».

Los números y estadísticas avalan la demanda de los E-Sports

Rodolfo fue claro y habló con números, hoy en día los deportes electrónicos son lo más rentable del mercado, por la calidad, competitividad y claro, la cantidad de seguidores que degustan las diferentes plataformas

«Sólo para 2019, más del sesenta por ciento de América Latina y más del setenta y ocho por ciento de Asia y Europa son personas entre 18 y 35 años que juegan videojuegos».

«Por ejemplo, en Honduras, bajo unos estudios que hicimos nosotros, de 10 personas en las edades de 20 y 30 años, siete de ellas juegan videojuegos y lo hacen de 6 a 12 horas a la semana, y muchos de ellos invierte de 300 a 1000 lempiras al mes. Eso hace que exista mucho espacio para patrocinadores y eventos digitales, una facilidad que te brinda los E-Sports«.

¿Qué ligas regula la FHE?

Ya ampliamos e informamos lo importante que son los deportes electrónicos, ahora toca presentar lo que comprende la FHE.

Es muy importante destacar que la FHE es el máximo organismo en Honduras que cuenta con las regulaciones exactas para participar en torneos a nivel internacional.

«Han habido muchas ligas amateur que talvez no cuentan con todas la medidas que exigen las regulaciones, no están registradas y no juegan bajo parámetros internacionales, esas son las amateurs».

Aquí puedes conocer las ligas y juegos que están dentro de la FHE:

«En Honduras no existe una liga profesional, pero lo que si tenemos, por parte de la federación, son cuatro ligas para diferentes E-Sports«.

Free Fire

«Tenemos la Liga de Free Fire que cuenta con 98 equipos que están bajo regulaciones de equipos profesionales».

Fortnite, FIFA y League Of Legends

«Tenemos la liga de Fortnite con 32 equipos, la liga de FIFA 21 con 33 equipos tanto para Xbox como para PlayStation y también tenemos la de League Of Legends».