Audiencia final: «Tony» Hernández escuchará su sentencia el 15 de abril

REDACCIÓN. El próximo 15 de abril de 2020 es la nueva fecha para la lectura de la sentencia en contra del exdiputado hondureño Juan Antonio «Tony» Hernández, según lo aprobó este lunes el juez Kevin Castel.

Como ya se sabe, el hermano del presidente fue declarado culpable de cuatro delitos relacionados al tráfico y conspiración de drogas y armamento en octubre de 2019.

Además, su audiencia ha sido reprogramada en dos ocasiones; primero se estableció para el 17 de enero de 2020 y posteriormente para hoy 24 de febrero. Esta sería la tercera vez que se reprograma la sentencia.

El pasado 6 de febrero, el exparlamentario nacionalista envió una carta al juez que conoce su caso, para solicitar la asignación de un abogado de oficio.

Lo anterior, argumentando que había gastado «los ahorros de su vida» en la anterior firma legal que lo representaba dirigida por Omar Malone y Michael Tein.

En respuesta a ello, Castel decidió orientar la audiencia de hoy en la definición de su nueva representación legal y la nueva fecha para la lectura de su sentencia.

Es oportuno recordar que inicialmente y de forma provisional se había nombrado a la reconocida abogada Lisa Scolari como defeonsara de Tony.

No osbtante, su defensa ahora recayó, siempre en una mujer. Se trata de la defensora pública Katherine Goldstein.

-AUSA: No nos oponemos a que el Sr. Malone se retire.

-Juez Castel: Con el agradecimiento de la Corte, su solicitud de retiro se otorga y la Sra. Goldstein es nombrada bajo la CJA. La sentencia estaba encendida por hoy. Ahora fijaré una nueva fecha.

Lo antes expuesto es un fragmento de lo pactado este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York que compartió un periodsita en su cuenta Inner City Press

Al finalizar la audiencia, el juez Castel consultó a Goldstein si seis semanas serán suficientes para empoderarse del caso y representar a Tony en la audiencia final, ella acentó la propuesta y será el próximo 15 de abril a las 2:00pm que se conocerá el veredicto.

Judge Castel: What about six weeks?

Goldstein: Six weeks should be sufficient.

Omar Malone: Mr. Tien and I have a flight back to Miami, may be be excused?

Judge Castel: Yes. April 16, 2 pm. We are adjourned.

