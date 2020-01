SAN PEDRO SULA. -A partir de este miércoles 15 de enero, la alcaldía inicia el período de matrícula para los jóvenes que deseen cursar una carrera en los centros técnicos municipales Sampedrano, Chamelecón y el Centro de Capacitación Técnica Honduras Corea.

Simultáneamente dará inicio el proceso de selección para el otorgamiento de becas a través de la Gerencia Municipal de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.

Cada año, la comuna sampedrana brinda becas de estudio a un promedio de 100 estudiantes con deseos de superación y con índices de estudio alto.

Marlon Matute, director del Centro de Capacitación Técnica Honduras Corea, informó que en ese centro tienen disponible ocho carreras: diseño gráfico, electricidad industrial, estructuras metálicas y soldadura, mecánica automotriz, mecánica de máquinas de coser industrial, refrigeración industrial, reparación y mantenimiento de computadoras y reparación de aparatos eléctricos.

Las carreras

En los centros técnicos Chamelecón y Sampedrano también están disponibles carreras como carpintería y ebanistería; belleza, corte y confección y mecánica industrial.

El funcionario remarcó que los tres centros técnicos municipales cuentan con instructores calificados. Estos son profesionales para educar, formar, capacitar e inculcar a los estudiantes valores, sobre todo responsabilidad y profesionalismo.

Y así lo refrendan muchos padres de familia.»Mi hijo tiene 16 años y quiere estudiar mecánica automotriz, como algunos de sus mejores amigos. He estado buscando un centro accesible y de prestigio para matricularlo y todos los amigos que he consultado me han aconsejado que lo inscriba en el Centro de Capacitación Técnica Honduras Corea, porque no hay otro mejor en la ciudad», comentó Dania Estrada, vecina de la colonia Río Blanco.

Requisitos para estudiar

El director indicó que entre los requisitos que deben llenar los alumnos de primer ingreso:

1- certificado de estudios original del último año de estudios cursado (mínimo de sexto grado).

2- Tener 16 años (para la jornada diurna y de 18 en adelante para la nocturna).

3- Partida de Nacimiento original y fotocopia.

4- Constancia de buena conducta.

5- Tres fotografías tamaño carné.

6- Tarjeta de salud y tipo de sangre.

7- Debe presentarse acompañado de uno de sus padres, si es menor de edad.

Aquellos jóvenes o adultos que ya cursaron una carrera en cualquiera de los centros, pueden prepararse en otra carrera que deseen. Entre los requisitos a completar es tener un buen índice académico y una buena conducta.

Invitan a estudiar en centros técnicos

«Invitamos a la juventud a aprovechar estas oportunidades de estudio que brinda la Municipalidad de San Pedro Sula, a través de los centros técnicos. En el caso del Centro de Capacitación Técnica Honduras Corea, también ofrecemos facilidades de transporte a los estudiantes, gratis. Dos unidades de transporte realizan un recorrido en horas de la mañana y al mediodía, desde nuestras instalaciones hasta el centro de la ciudad y viceversa», dijo.

El Centro de Capacitación Técnica Honduras Corea está localizado en la colonia Intersindical. Su ingreso es por la colonia Stibys, desde el bulevar del Norte, siguiendo la ruta hacia Villas Mackay. Los interesados pueden llamar al 2545-7226.