Así cuentan el doblete del «Choco» Lozano en la victoria del Cádiz

ESPAÑA.- El Cádiz CF se reencontró por fin con la victoria tras cuatro jornadas sin sumar de tres en tres.

El gran protagonista de la reacción cadista fue del legionario hondureño Anthony «Choco» Lozano, autor de los dos tantos que dieron a los amarillos el triunfo frente al Oviedo (2-0).

El relato de los goles

El «Choco» cazó en el 44 un buen centro de Espino, habilitado en banda por Perea, para anotar en boca de gol el primer tanto del partido ante el conjunto asturiano.

Y tras el descanso hizo lo propio al aprovechar un error de la zaga azulona tras un centro lateral de Salvi.

El ex del Girona, con estos dos tantos, suma ya nueve en Liga y se consolida como el segundo máximo goleador del cuadro de Cervera tras Álex Fernández; que no pudo incrementar su cuenta anotadora al detener Lunin su lanzamiento desde los once metros en el penalti cometido por Tejera.

Los goles

