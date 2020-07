Un día en la Historia: Esto aconteció un 05 de julio de…

1687: en Inglaterra, Isaac Newton publica Philosophiæ naturalis principia mathematica.

1943: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande librada en la historia. En ella, las tropas del ejército alemán harían el último esfuerzo ofensivo en el frente del este, agrupando el grueso de sus fuerzas acorazadas y sus armas más modernas, pasando por las unidades más potentes y sus generales más prestigiosos, enfrentándose contra las tropas del Ejército Rojo de la Unión Soviética. La operación es considerada una de las batallas más grandes de la historia, pues participaron alrededor de tres millones de soldados, más de 6300 tanques (más que en ninguna otra batalla) y unos 4400 aviones.14​ La batalla fue la ofensiva estratégica final que los alemanes pudieron lanzar en el Frente Oriental. Debido a que la invasión aliada de Sicilia había comenzado, Adolf Hitler se vio obligado a hacer que las tropas de entrenamiento en Francia se desviaran para enfrentar la amenaza aliada en el Mediterráneo, en lugar de usarlas como una reserva estratégica para el Frente Oriental.15​ Hitler canceló la ofensiva en Kursk después de solo una semana, en parte para desviar fuerzas a Italia.16​ Las grandes pérdidas de hombres y tanques de Alemania aseguraron que el Ejército Rojo soviético disfrutara de la iniciativa estratégica para el resto de la guerra.

1946: Berlín es dividida en cuatro zonas gobernadas por los aliados.

1946: en Estados Unidos se presenta en sociedad el bikini.

1951: William Shockley inventa el transistor de contacto de punto.

1954: en Estados Unidos, Elvis Presley graba su primera canción llamada That’s all right.

1964: en Inglaterra se crea la banda Pink Floyd.

1996: en Reino Unido nace la oveja Dolly, primer animal clonado.

Nacimientos

1781: George Bruce, industrial, inventor y empresario estadounidense de origen británico (f. 1866).

1874: Eugen Fischer, científico alemán al servicio de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial (f. 1967).

1889: Jean Cocteau, poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador, crítico y cineasta francés. La obra proteiforma del poeta Jean Cocteau, según palabras suyas, se dividía en “ poesía novelesca, poesía teatral, poesía crítica, poesía cinematográfica” . Poeta a todas luces, novelista ( Los padres terribles) , cineasta ( Orfeo, La Bella y la Bestia…) pero también decorador de plató teatral, ceramista y litógrafo. Realizó carteles( los Balets rusos de Diaghilew) pintó murales para capillas( Villefranche-sur-Mer, Milly-la –Forêt, Londres) y una Sala de Matrimonio de alcaldía (Menton) . Hizo algunos intentos de cartones para tapices. Ilustró numerosos libros, algunos de textos propios ( Tomas el impostor, El Potomak ) y muchos de poetas o novelistas(Radiguet, Hugnet,..). Su obra gráfica se ha expuesto en muchas ocasiones y lo sigue siendo. Tal vez digan algunos que su obra dibujada revelaba más autenticidad en la primera parte de su vida y que, en los períodos posteriores, el trazado ininterrumpido fabricaba eternamente la misma representación. A Cocteau le encantaban los temas mitológicos, los retratos y las escenas costumbristas. Numerosos dibujos suyos estan recopilados en albumes (Dibujos, El misterio de Juan el pajarero, etc…). Jean Cocteau falleció en 1963.

1911: Georges Pompidou, político y presidente francés (f. 1974).

1926: Diana Lynn, actriz estadounidense (f. 1971).

1926: Ivo Pitanguy, cirujano plástico brasileño (f. 2016).

1960: Las Trillizas de Oro, actrices, cantantes y presentadoras de televisión argentinas.

1975: Hernán Crespo, futbolista argentino.

Fallecimientos

717 a. C.: Rómulo, uno de los fundadores de Roma. Rómulo habría nacido en el año 771 A.C. y fallece aproximadamente en el 717 A.C. Tuvo un hermano gemelo, Remo, con quien compartió una popular leyenda que cuenta que el dios de la guerra, Marte, embarazó a su madre, en tanto, el padre de esta que había mandado a matar a todos los varones para que no le disputasen el poder encomendó a asesinar a sus nietos. Finalmente el hombre enviado a matarlos no se anima a hacerlo y los abandona en el Río Tíber. Una loba los rescatará y los alimentará en la zona justamente donde se instauró la ciudad de Roma. Rómulo está considerado como el primer monarca de Roma y fundador de esta ciudad, allá por el año 753 A.C., cuando comienza a construirla sobre el Monte Palatino. Una vez que la ciudad estuvo creada, comenzaría el proceso poblacional de la misma que implicaría la llegada de todo tipo de personas, gente libre, esclavos, prófugos de la justicia y hasta refugiados. Todos eran bienvenidos para echarla a andar.