Asesinan a Rony Figueroa dirigente del rubro de taxis

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La tarde de este jueves asesinaron al reconocido dirigente del rubro de taxis, Rony Figueroa, en la colonia Buenos Aires de Comayagüela.

Según el reporte policial, individuos fuertemente armados lo atacaron a disparos frente a su casa de habitación.

De acuerdo con lo que se informó, su propio hijo confirmó a medios locales el asesinato de su padre.

El hecho

A eso de las seis de la tarde se reportó una fuerte balacera en la colonia Buenas Aires. Lo anterior, se suscitó muy cerca del sector que se le conoce como la vuelta del perro ahorcado.

Desconocidos portando armas automáticas atacaron a disparos al reconocido dirigente del Transporte, Rony Figueroa. Su cuerpo quedó tirado frente a su vivienda.

Como se recordará, el pasado 02 de febrero Rony Figueroa envió un audio a la Fuerza Nacional Anti-Maras y Pandillas (FNAMP) para denunciar que individuos fuertemente armados le dispararon cuando estaba en el punto de taxis ubicado en el Hoyo de Merrian, muy cerca de la iglesia Los Dolores.

Durante la grabación, Rony Figueroa manifestó que es lastimoso lo que ocurre en el país. Eso debido a que por culpa de la extorsión varios puntos de taxis de la capital habían cerrado. Tal es el caso del punto de taxis de la Joya-Centro.

“Ya es demasiado. Será que las autoridades no les ponen presión a estos delincuentes. Sabemos que la FNAMP hace su trabajo, pero parece que los dejan libres a estos delincuentes”, criticó en vida el dirigente de taxis.

Es preciso señalar que don Rony fungió como vicepresidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxis). Sin embargo, por diferencias con otros dirigentes de Ataxis abandonó dicha asociación.

Actualmente, don Rony Figueroa se desempeñaba como presidente del punto de la colonia Buenos Aires-Centro.

Don Rony era muy conocido porque siempre denunciaba frontalmente a los grupos criminales que se dedican al cobro de la extorsión.

Victor Aguilar: “Siempre andamos arriesgando nuestro pellejo”

Sobre la muerte de Rony Figueroa, el presidente de Ataxis, Victor Aguilar, manifestó que es una noticia dura para ellos porque nunca imaginaron que le pasaría eso.

“Rony era una persona que se preocupaba por el gremio y cuando le tocaba defenderlo lo hacía de frente y sin miedo a los grupos criminales. Él sufría bastante de extorsión y lo denunciaba a diario. Estuvo pidiendo seguridad y no se la brindaron. No nos queda de otra que buscar seguridad porque nosotros andamos arriesgando el pellejo. No puedo creerlo. Nunca pensé que le iba a pasar eso a Rony, uno confía en Dios únicamente. Nuestro rubro es difícil tenemos que pelear porque es nuestra comida”, expresó el dirigente del Transporte.

Jorge Lanza: “entes de seguridad deben esclarecer crimen de Rony Figueroa”

De su lado, el dirigente, Jorge lanza, también lamentó profundamente el asesinato de Rony Figueroa. Y brindo su más sentido pésame a los familiares.

“Esperamos que las autoridades reacción ante dichas situaciones. Hoy puedo estar hablando y no sé si mañana yo seré la noticia. Es sumamente difícil y triste saber que su familia queda totalmente desamparada y sin su padre. Un hombre joven, fortalecido, servidor de un rubro que es el más golpeado hasta este momento”, expresó.

Por lo anterior, Jorge Lanza le pidió al presidente, Juan Orlando Hernández, que gire instrucciones a sus entes de seguridad para que esclarezcan dicho crimen.

“No podemos continuar exponiendo la vida de nuestros conductores, despachadores y cobradores y así mismo la vida de nuestros dirigentes. Le pido a las autoridades que hagan al respecto”, reiteró.