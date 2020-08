ANALISIS: ¿Puede Kamala Harris ayudar a Biden a cerrar su brecha de entusiasmo?

Por Emily Larsen, reportera política del Washington Examiner.La campaña de Trump, residente de P , a menudo se jacta de que sus partidarios están más entusiasmados con la votación para reelegirlo que los partidarios de Joe Biden con la votación por el presunto candidato presidencial demócrata. Pero la elección de Biden de Kamala Harris como compañera de fórmula, y el rumor que la rodea, ha llevado a algunas personas a decir que su opinión sobre la candidatura demócrata ha cambiado para mejor.

El día que Biden anunció su elección, los comentaristas de las noticias por cable adularon que Harris había sido elegido. Las celebridades intervinieron y Taylor Swift twitteó simplemente » SÍ «. Muchos usuarios de Twitter comentaron que están mucho más emocionados de votar por los demócratas con el senador de California en la boleta.

“Ella trae algo muy único a la mesa, en el sentido de que es una feroz polemista, es increíblemente articulada al expresar su punto. Estas son características muy importantes ”, dijo Moe Vela, un consultor demócrata que fue asesor principal de Biden cuando fue vicepresidente. “Ella es feroz. Y creo que, ya sabes, necesitamos un compañero de fórmula feroz en este momento para el vicepresidente «.

La teoría general detrás de la elección de un compañero de fórmula no es tratar de elegir a alguien con la intención de estimular a ciertos segmentos de votantes, sino » no hacer daño «. Los estudios muestran que el candidato a vicepresidente generalmente no impulsa a los votantes a emitir su voto a favor de una boleta presidencial, pero puede terminar dañando una boleta. Algunos analistas políticos creen que la exgobernadora de Alaska Sarah Palin fue en última instancia un lastre para el candidato presidencial republicano, el senador John McCain, en 2008.

Los informes indican que Biden siguió esa cautelosa estrategia . Si bien Harris es una elección histórica en el sentido de que será la primera mujer negra y del sur de Asia en una lista de partidos importantes, también fue la elección más predecible.

Pero la vejez de Biden, es posible que no busque un segundo mandato si es elegido, y los sentimientos mediocres de sus partidarios sobre él podrían significar que Harris agrega una fuerza motivadora a la boleta, cambiando el pensamiento de los demócratas de solo estar entusiasmados con votar en contra. Trump a estar emocionado por votar por un boleto Biden-Harris.

Numerosas encuestas han demostrado que los partidarios de Trump están mucho más entusiasmados por votar por él que los partidarios de Biden por votar por el presunto candidato presidencial demócrata. Más recientemente, una encuesta de Economist / YouGov del 9 al 11 de agosto encontró que el 63% de los partidarios de Trump dijeron que estaban más entusiasmados con votar en esta elección que en años anteriores, en comparación con el 52% de los partidarios de Biden.

Algunos analistas de encuestas argumentan que este «entusiasmo de los votantes» no es el mejor indicador de que un candidato tiene ventaja sobre otro. Los votos poco entusiastas cuentan tanto como los entusiastas, y los sentimientos negativos hacia un candidato han demostrado ser un factor de motivación mayor para los votantes que se presentan a votar en su contra.

Eso podría explicar por qué Biden está por delante en las encuestas a pesar del entusiasmo por Trump. Una encuesta de Fox News del 9 al 12 de agosto encontró que el 57% de los partidarios de Biden estaban más motivados para votar por el temor de que Trump ganara, en comparación con el 51% de los partidarios de Trump que dijeron que su motivación era el entusiasmo por que Trump volviera a ganar.

Aún así, el entusiasmo es una métrica importante en el sentido de que podría ser una indicación de que los votantes realmente se presentarán a las urnas y votarán en lugar de decidir quedarse en casa.

«Ha sido gratificante ver la reacción de tantas mujeres negras en particular y lo emocionadas que están por esto», dijo la analista y consultora demócrata Mary Anne Marsh al Washington Examiner. «Creo que va a motivar aún más a la gente, especialmente a las jóvenes negras, a asegurarse de que ellas, sus amigos, colegas, compañeros de clase y familiares salgan a votar».

¿La incorporación de Harris a la candidatura se traducirá en una ventaja electoral? Es demasiado pronto para decirlo, pero las primeras encuestas posteriores al anuncio de Biden muestran que Harris lo está ayudando, por ahora.