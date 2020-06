Alajuelense y Alex López derrotan a Herediano en las semifinales de ida

El Alajuelense vs Herediano fue una de las semifinales que se disputó el último domingo, en un partido que prometía muchas emociones. A pesar de que la visita llegaba con un mejor presente, los locales hicieron respetar su poderío en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela.

Las acciones iniciaron de ida y vuelta, pero era notorio que el Alajuelense tenía las ideas más claras para llegar al gol.

Luego de algunos intentos, Allen Guevara hizo gala de toda su habilidad, agrupó defensas y dejó libre al hondureño Álex López, que remató en primera entrando al área (30′).

Herediano intentó reaccionar, pero no estuvieron finos en lo colectivo y de forma individual no brillaron. Gerson Torres fue el más destacado en la ofensiva, pero no encontró la mejor compañía para igualar el partido. En la segunda parte, el encuentro se hizo un poco más abierto.

A pesar de no tener la misma agresividad de la primera parte, Alajuelense lucía mejor para estirar la ventaja y lo terminó consiguiendo gracias a Ariel Lassiter (79′).

Por su parte, Jonathan Moya también apareció, pero la posición adelantada ahogó su gritó de gol. Herediano definirá el miércoles 17 en casa.

ALINEACIONES

Alajuelense: Leonel Moreira; Adolfo Machado, Junior Díaz, José Salvatierra, Facundo Zabala, Bernald Alfaro, Álex López, Allen Guevara, Ariel Lassiter, Jonathan Moya y Jonathan McDonald.

Herediano: Esteban Alvarado, Aaron Salazar, Christian Reyes, Mauricio Núñez, Orlando Galo, Handall Azofeifa, Yeltsin Tejeda, Gerson Torres, Berny Burke, Brayan Rojas y Yendrick Ruiz.

