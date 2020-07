MP: Aduanas no permite inspección de contenedores que traen hospitales móviles

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Administración Aduanera de Honduras no permite la inspección de los contenedores que traen los hospitales móviles al personal del Ministerio Público (MP) en Puerto Cortés.

Así lo confirmó esta noche el vocero de ese ente acusador del Estado, Yuri Mora a través de medios locales.

En su comparecencia, Mora informó que recibieron una comunicación por parte de Aduanas donde les manifiestan que mientras Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H), no lleve la documentación de los contenedores, el MP a través de la ATIC y la FETCCOP no pueden inspeccionar, ni detallar, ni revisar que es lo que viene en esos contenedores donde el pueblo hondureño gastó más de mil 200 millones de lempiras.

“Esto lo consideramos nosotros que es una obstrucción al trabajo que el MP desarrolla en esta línea de investigación. Y en ese sentido, nosotros estamos dispuestos a no dejar salir esos contenedores de la Empresa Nacional Portuaria mientras no sean inspeccionados por el personal del MP”, aseguró Mora.

Agentes de la #ATIC, actuando en concecuencia, ya se encuentran en el portón de acceso de la aduana de Puerto Cortés para impedir que los contenedores salgan de la operadora portuaria mientras no sean inspeccionados como parte del caso "Hospitales Móviles" pic.twitter.com/K7TXv6wY9U — Ministerio Público (@MP_Honduras) July 11, 2020

Nota relacionada: Peritos del MP verificarán si hospitales móviles son nuevos o usados

Al MP le parece sospechoso

De ese modo, el portavoz del MP, confirmó que ya se descargaron los 78 contenedores. Y también ya han pasado por los rayos gama donde se establece el contenido que tienen.

“Ahora se suponía que íbamos a inspeccionar nosotros como parte de la investigación para determinar si en realidad viene equipo médico, camas, y todo por lo que pagó INVEST-H. Sin embargo, la sorpresa es que por parte de Aduanas, manifestó que eso no será posible mientras INVEST-H, no lleve la documentación. Y eso es algo que nos parece sospechoso porque todos los hondureños han esperado estos hospitales. ¿Cómo es que INVEST-H no ha llevado todavía la documentación a la aduana?”, señaló el vocero del MP.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo