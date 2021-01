A seis años de la despedida de Carlos Pavón: “Una fecha inmortalizada para mí”

Honduras.- Un día como hoy, seis años atrás, Carlos Alberto Pavón Plummer vivía uno de los momentos más gratificantes y emotivos de su carrera futbolística. Un poco más de tres años después de haber puesto punto final a su admirable carrera deportiva, culminaba con un merecido partido de homenaje frente al Barcelona de Guayaquil, dedicado precisamente a ese brillante periplo de 20 años que hizo felices a tantos aficionados.

CRONÓMETRO ha conversado con Pavón, quien se encuentra en el país renovando su visa de trabajo, para revivir tan grato momento experimentado aquel 10 de enero de 2015 en el estadio Morazán de San Pedro Sula ante un poco más de 20,000 espectadores.

Los preparativos daban inicio y todo tomaba forma a lo que a la postre sería una noche inolvidable. La ‘Sombra’ giraba la lista de aquellos entrañables amigos que no podían faltar a la histórica cita.

Así recordó Pavón la noche de su despedida

El máximo ex goleador del Real España y la Selección Nacional de Honduras, inició su plática a lo inmortalizada que es esta fecha para él y miles de seguidores al fútbol, “es un día muy especial porque obviamente será una fecha muy difícil de olvidar. Es una fecha que queda inmortalizada sobre todo para mí”.

“Hace seis años se me brindaba una despedida muy grata que cualquier futbolista anhela tener para dar punto final a una carrera de muchos años, de muchos fracasos, de muchos triunfos y, estoy seguro que más cosas positivas que negativas destaco de estos 20 años. Recordar es vivir”, afirmó Carlos Alberto.

Lo que más recuerda Pavón de esa apoteósica noche, con aficionados coreando su nombre, agitando banderas del Real España y de Honduras con su rostro impreso, fue haber compartido con grandes amigos que forjó durante todo ese tiempo: “Fue importantísimo haber traído a un Hristo Stoichkov, Luis Hernández y convivir con mis hermanos Amado Guevara, Milton Núñez, Danilo Turcios y todos quienes formaron parte de ese gran momento”.

Sin embargo, hubo espacio a sorpresas para el mítico goleador, como por ejemplo el reencontrarse con su padre, Allard Plummer, quien llegó al país procedente de Costa Rica en la década de los setentas para jugar con Marathon. También, su hijo, Carlos Plummer James que gracias a la iniciativa de los técnicos que dirigieron esa noche al equipo de amigos de Pavón, Javier Delgado y Ramón Maradiaga, hicieran posible que jugaran juntos unos minutos tras hacerlo ingresar de cambio por Wilmer Velásquez. “Eso ha quedado en la memoria de todos”, puntualizó Pavón.

La alcaldía de San Pedro Sula junto a la Liga Profesional de Fútbol, Fenafuth, entre otras instituciones, se sumaron a la despedida del mejor goleador que ha tenido la Bicolor, con 56 anotaciones, 25 de ellas en eliminatorias mundialistas.

Los amigos de Carlos Pavón y futbolistas que pertenecían al equipo dirigido en ese entonces por el ‘Sheriff’ Delgado, cayeron 0-3 ante el Barcelona ecuatoriano, con goles de José Luis Perlaza al minuto tres, Armando Villa al 41 y Alex Colón al 77.

Pavón comenzó su legendaria carrera con el Real España, aquel mayo del 92, luego formó parte de los equipos de Toluca, San Luis, Correcaminos, Necaxa, Atlético Celaya, Morelia y Cruz Azul de México; el Valladolid de España; Ángeles Galaxy de Estados Unidos; Nápoli y Udinese de Italia; Deportivo Cali de Colombia y Comunicaciones de Guatemala.

¿Piensa volver a dirigir?

El catracho también compartió la experiencia que cosecha como comentarista deportivo en la cadena Univisión, relacionándolo con su paso en la dirección técnica por equipos como Marathon y el CDS Vida: “Ahora que estoy en otra etapa de mi vida, también influye en lo que tanto amo que es el fútbol. También representa una gran responsabilidad por todo lo que dices para tanta gente”.

“El llegar aquí y casi por cumplir cuatro años en Univisión, todo ha cambiado para bien. Ha sigo un gran aprendizaje y es que me ha favorecido el hecho de participar, analizar juegos de Bundesliga, Champions League, entre otros. Esto me ha dado todavía más claridad a qué quisiera hacer jugar al equipo que llegue a dirigir en su momento. Todo esto lo estoy aprovechando, me sigo documentando y es algo maravilloso en mi vida porque sigo creciendo”.