50 años después un mexicano vuelve a conquistar un GP de Fórmula 1

ASIA.- Historia pura se vivió en el circuito de Bahrein, pues el piloto mexicano, Sergio «Checo» Pérez, hizo la carrera de su vida en el Gran Premio de Sakhir.

«Checo» pasó de ser último en la primera vuelta, ha conquistar su primer triunfo en Fórmula 1 tras 10 años de espera.

Si bien en cierto, lo hecho por el mexicano es extraordinario, no hay que olvidar que un error grave de los Mercedes le dio la ventaja en los pits. Aunque es extraordinario el haber contado con la capacidad de superarse y que obtener la carrera.

Checo will never forget this moment #SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/RI3R5oTAdN

— Formula 1 (@F1) December 6, 2020