Wilmer Crisanto y su futuro en la Liga Nacional: «Pronto se sabrá la decisión»

SAN PEDRO SULA.- El 13 de enero se anunció que el lateral hondureño, Wilmer Crisanto, dejaría de ser jugador del Motagua luego de casi siete años en el equipo azul.

Crisanto logró conquistar cinco campeonatos de Liga Nacional y uno de Supercopa de Honduras, siendo así un jugador muy cotizado por los demás jugadores.

CRONÓMETRO se contactó con el experimentado defensor para saber sobre su futuro en la Liga Nacional.

¿Dónde y que ha estado haciendo Crisanto?

Wilmer conversó con CRONÓMETRO sobre como la estaba pasando luego de que el Motagua no clasificara a la Finalísima, y todavía enterarse de que no seguiría jugando para el «Ciclón Azul».

«La he estado pasando en familia. No fue nada fácil después de que terminó el torneo, donde las cosas no salieron y en lo personal darse cuenta de que uno ya no sigue en el equipo creo que fueron días sumamente difíciles».

«Pero rapidito se me cambió el chip y reconocer que bueno, esto es fútbol, es parte de la vida y esto continúa».

Mientras la pasa tranquilo con su familia en La Ceiba, Crisanto se ha dedicado a entrenar, algo que acostumbra de manera diaria.

«Me he dedicado a trabajar, también a finiquitar el asunto de mi contrato, porque aun me hacia falta estar en el equipo. Al final todo bien, estamos escuchando ofertas, que es lo más importante, siendo consientes sobre que decisión puedo tomar para el bien mío,

el de mi familia que es la que realmente ha estado con uno».

Así le avisaron que no seguiría en Motagua

El defensor de 31 años también nos contó la manera en que le avisaron que no seguiría con el conjunto azul.

«En ese momento yo me encontraba en La Ceiba con mi familia. Como siempre cada vez que termina el Torneo, suelo ir a Ceiba y presentarme a los entrenamientos con el Victoria, todo mundo sabe que de ahí salí».

«Pedí permiso para seguir entrenando con la mente pensando en el siguiente torneo, y cuando salí del entreno mire dos llamadas perdidas y era Diego (Vásquez), entonces se la devolví, me volvió a marcar y bueno, fue quien me hizo saber la noticia que no contaba conmigo».

Lejos de molestarse, «Songo» se sinceró y valoró mucho que fuera el mismo entrenador Diego Vásquez fuera el que le diera la noticia, pues lo considera un gran amigo.

«Lo más bonito de esto es que supe por parte de él. Más que fue compañero de oficio, después mi técnico, realmente un amigo».

¿Ya tiene algo pactado con algún equipo?

Wilmer Crisanto se encuentra entrenando, sin ningún compromiso, con el equipo que lo vio nacer: el Victoria.

Asegura que todavía está analizando, pero que su decisión pronto saldrá a la luz.

«En este momento me he dedicado a entrenar con el Victoria, hoy día gracias a Dios estoy escuchando a muchos equipos y como te digo, esto no solo depende de mi, sino que de mi familia y pronto se sabrá la decisión que voy a tomar».

Los rumores que lo sitúan en Marathon

Le consultamos sobre los rumores que lo ubican en el equipo dirigido por Héctor Vargas, y platicó sobre las posibilidades que tiene para llegar a la institución esmeralda y jugar en un estadio donde ha tenido participaciones destacadas.

«Ahí (estadio Yankel Rosenthal) he tenido buenos partidos, incluso he llegado a anotar. Algo que me ha caracterizado es que las camisas que he usado, que hasta el momento han sido dos (Victoria y Motagua), las he defendido a muerte».

«Esto es de analizar, en Marathon tengo muchos amigos, un cuerpo técnico que uno me hizo debutar, el otro me hizo afianzarme más en Primera División que son el Profesor Pineda y el Profesor Vargas. El profesor Ayala fue mi preparador físico en Victoria también. A Denovan lo conozco de la Selección y Garrido todo mundo sabe que es de mis amigos. Pero como te digo, hasta ahora sigo tranquilo, analizando la decisión que pueda tomar».

Por último, el ex-motagua valoró mucho que, a pesar de que los verdes tienen una situación económica delicada, se mantienen peleando cosas importantes puntualizando que «algo bueno tienen que tener».

«Es bueno que lo vinculen a uno con una institución, no deja de ser grande Marathon. Por ahí se escucha que están pasando una cuestión económica grande, pero ante esa crisis, algo bueno han de hacer, porque no es normal que un equipo que se hace llamar en crisis, logre cosas importantes».