«Días de luz», pieza hondureña que aspira a un Óscar de mejor película internacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Academia de Hollywood anunció los 93 filmes que aspiran a llevarse el Óscar a la Mejor Película Internacional. Para sorpresa y orgullo de los catrachos, “Días de Luz” figura en la extensa lista.

La cinta, es la primera película de creación colectiva centroamericana, donde seis historias paralelas se entrelazan, cada una filmada y dirigida por un director de cada país de la región.

En Honduras la historia fue dirigida por Enrique Medrano y producida por Servio Tulio Mateo. En el filme actúan Karla Núñez Matamoros y Mario Jaén.

“Días de luz” es una la película que une a cinco países de Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Aspirantes al Óscar

De las 93 aspirantes presentadas por cada país, la organización elegirá el 9 de febrero un total de 15 precandidatas oficiales, lo que supondrá cinco largometrajes más que en la pasada edición.

Las aspirantes iberoamericanas son: “Los Sonámbulos”, de Argentina; “Chaco”, de Bolivia; “Babenco: Tell Me When I Die”, de Brasil; “El Agente Topo”, de Chile; “El Olvido que Seremos”, de Colombia; “Ceniza Negra”, de Costa Rica; “Buscando a Casal”, de Cuba; “Mis 500 Locos”, de República Dominicana; “Vacío”, de Ecuador; “La Llorona”, de Guatemala; “Días de Luz”, de Honduras, y “Ya no Estoy Aquí”, de México.

Este año, se celebrará la 93 edición de los premios Óscar, y está marcada por el cierre de cines en casi todo el mundo pero que, sin embargo, ha logrado igualar el número récord de candidaturas alcanzado el año pasado.

Por primera vez en la historia de estos galardones no se ha exigido un estreno en salas para las películas concursantes, un cambio de estrategia propiciado por la pandemia del coronavirus que también obligó a aplazar estos premios hasta el 25 de abril de 2021 con un formato hasta ahora desconocido.

«Días de luz», la película

La historia de este filme comienza con un apagón que deja a toda la región centroamericana sin energía eléctrica. A partir de ahí se desarrollan seis historias diferentes pero entrelazadas entre sí.

Dos religiosos que intentan estafar a los fieles en Costa Rica, una adolescente que busca cómo celebrar su fiesta de quince años en Nicaragua, un reencuentro amoroso gracias a la tecnología en Honduras, o una mujer que intenta aplicarse un tratamiento médico del que depende su vida en El Salvador, son algunas de las historias.

