Primer vuelo de AirEuropa aterriza en La Ceiba con 292 pasajeros a bordo

ATLÁNTIDA. Tremenda algarabía se vivió este jueves en la ciudad novia de Honduras, La Ceiba, pues luego de obtener los permisos suficientes, aterrizó el primer vuelo de AirEuropa en el aeropuerto Golosón.

Y no fue cualquier avión, sino, nada más y nada menos que un Boeing 787-8 Dreamliner, que traía a bordo a 292 pasajeros directo desde Madrid, España, el viejo continente.

Como la tradición a nivel mundial lo indica, dos camiones anti-incendios se colocaron a ambos lados de la aeronave y lanzaron dos chorros de agua para formar un arco y así recibirlo. La postal es sencillamente fantástica.

Lo anterior es algo que se hace en todos los países cuando una aerolínea llega por primera vez a una terminal aérea, cuando un avión deja de operar o cuando un capitán se jubila.

AirEuropa estará realizando seis vuelos desde Madrid hacia La Ceiba, Atlántida, durante el mes de diciembre.

Golosón sigue transformándose

Por otro lado, el congresista por Atlántida, Bader Dip, dijo que el aeropuerto de La Ceiba sí tiene algunas limitantes en cuando «al tema de la terminal», las cuales «hay que decirlas», pero que se «van a mejorar».

«La terminal no tiene el tamaño adecuado para recibir tantos pasajeros, por lo que se tuvieron que hacer algunas mejoras. Asimismo, actualmente estamos en la Fuerza Aérea, porque la rampa del Golosón no está apta para recibirlo. También el área de espera no está apta, pero es un esfuerzo que se debe valorar«, dijo el diputado.

Cabe señalar que empresarios, autoridades municipales y de la Cámara de Comercio e Industrias de Atántida estuvieron presentes. Un grupo garífuna también dio una cálida bienvenida a los viajeros.

