Un día en la Historia: Esto aconteció un 19 de septiembre de…

1692: en Salem (Estados Unidos) ―en el marco de los juicios por brujería en Salem―, el granjero Giles Corey (71) fallece tras dos días de aplastamiento por no haberse declarado culpable ni inocente. Dos días después será asesinada su esposa ―que se había declarado inocente― por no haber admitido su culpabilidad.

1783: en Versalles (Francia), los hermanos Montgolfier realizan su primer vuelo en globo.

1900: en los Estados Unidos, Butch Cassidy y Sundance Kid cometen su primer atraco juntos.

1908: En Praga (hasta 1919 Imperio austrohúngaro) se estrena la Séptima sinfonía de Gustav Mahler.

1926: en Milán (Italia) se inaugura el Estadio Giuseppe Meazza con un encuentro entre AC Milan e Inter de Milán.

1928: en los Estados Unidos, Walt Disney estrena la primera película sonora de animación. Tal día como hoy hace 83 años, Walt Disney creó la primera película sonora de dibujos animados, ‘Steamboat Willie’, que se estrenará el 18 de noviembre del mismo año. En este cortometraje, Mickey Mouse conduce un barco de vapor hasta que llega Pete y lo echa de la sala de controles. Más tarde, el barco se acerca al muelle para meter a bordo una vaca y después parte dejando atrás a Minnie Mouse, que se queda corriendo detrás del barco hasta que Mickey consigue meterla dentro. Una cabra que se encuentra dentro del barco se come las cosas de Minnie, incluyendo su guitarra. Los dos intentan sacarla pero no lo consiguen, aunque Mickey se percata de que pueden utilizarla de caja de música y Minnie empieza a tocarla mientras Mickey empieza a tocar cualquier cosa que produzca música. La melodía que suena es la conocida Turkey in the straw. Sin embargo, Pete pilla a Mickey y lo manda a pelar patatas como castigo. Un pájaro que había estado molestando a Mickey momentos antes del viaje, se ríe de él y éste le lanza una patata, dando por finalizada la aventura.

1939: Francia y el Reino Unido rechazan la propuesta de paz de Hitler, quien exige el reconocimiento de las conquistas territoriales alemanas.

1942: en Brody (Ucrania) sucede un holocausto; cerca de 2500 judíos son deportados y aniquilados por la Gestapo en el campo de concentración de Belzec.

1981: en el Parque Central de Nueva York, el dúo Simon and Garfunkel se reúne para un recital gratuito.

2015: en Miami (Estados Unidos) finaliza sus transmisiones Sábado gigante con Don Francisco, el programa de mayor duración en la historia de la televisión mundial con 53 años al aire ininterrumpidamente.

Nacimientos

1928: Adam West, actor estadounidense (f. 2017).

1933: David McCallum, actor y cantante británico, Iliá Kuriakin en El agente de Cipol.

1934: Brian Epstein, mánager británico, de la banda The Beatles (f. 1967).

1940: Paul Williams, cantautor y actor estadounidense.

1941: Mama Cass (Ellen Naomi Cohen), cantante y música estadounidense, de la banda The Mamas & the Papas (f. 1974).

1948: Jeremy Irons, actor británico. Nació en Cowes, Isla de Wight. Es un actor británico ganador de los premios Tony, Óscar, Globo de Oro, SAG y Emmy. Empezó su carrera artística tras haber estudiado actuación en el Bristol Old Vic Theatre School para luego trasladarse a Londres. Tras varias apariciones en la televisión británica, su debut en el cine se dio en 1980 en Nijinsky. El papel que lo llevó a la fama fue el de Charles Ryder en la adaptación televisiva de la novela inglesa de Evelyn Waugh Retorno a Brideshead en 1981. Es famoso, principalmente, por sus interpretaciones en proyectos para la televisión y el cine tales como La misión, El hombre de la máscara de hierro, La casa de los espíritus, The French Lieutenant’s Woman, Die Hard with a Vengeance (La jungla de cristal en España, Duro de matar 3: La venganza en Latinoamérica), Reversal of Fortune (El misterio Von Bülow) y más la serie de televisión The Borgias. El 17 de octubre de 2011, fue nombrado embajador de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).​ En 1984 Irons gana un Premio Tony por su interpretación en Broadway con Glenn Close en The Real Thing. En 1990 ganó la estatuilla de la Academia por su actuación en Reversal of Fortune. Fue la voz de Scar en El rey león y rechazó el papel de Hannibal Lecter en The Silence of the Lambs. Está casado con la actriz irlandesa Sinéad Cusack y es el padre de dos hijos, el fotógrafo Samuel Irons, nacido en 1978 y el actor Max Irons, nacido en 1985.