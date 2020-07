Un día en la Historia: Esto aconteció un 23 de julio de…

1829: William Austin Burt patenta el tipógrafo.

1942: Adolf Hitler aprueba la Operación Edelweiss.

1945: en Francia comienza el proceso contra Philippe Pétain.

1961: en Nicaragua se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

1962: se realiza la primera trasmisión televisiva de Europa a América vía satélite. Telstar 2, el segundo satélite de comunicaciones lanzado al espacio permitió que EDT retransmitiera la primera señal de televisión transatlántica en vivo públicamente disponible. La transmisión se mostró en Europa por Eurovisión y en América del Norte por NBC, CBS, ABC y CBC.9​ La primera transmisión pública incluyó a Walter Cronkite de CBS y Chet Huntley de NBC en Nueva York, y Richard Dimbleby de la BBC en Bruselas. Las primeras imágenes fueron la Estatua de la Libertad en Nueva York y la Torre Eiffel en París.​ La primera transmisión fue para haber sido hecha por el presidente John F. Kennedy, pero la señal fue adquirida antes de que el presidente estuviera listo, así que los ingenieros llenaron el tiempo de entrada con un segmento corto de un juego televisado entre los Filis de Filadelfia y los Cachorros de Chicago en Wrigley Field. El bateador, Tony Taylor, fue visto golpeando una bola lanzada por Cal Koonce hacia el jardinero derecho George Altman. A partir de ahí, el video cambió primero a Washington, DC; luego a Cabo Cañaveral, Florida; a la Feria Mundial de Seattle; luego a Quebec y finalmente a Stratford, Ontario.

1982: en el condado de Ventura (California), durante el rodaje de la película En los límites de la realidad: la película (en Hispanoamérica: Dimensión desconocida) un helicóptero pierde el control y decapita al actor Vic Morrow y a dos niños vietnamitas.

2015: La NASA confirma el descubrimiento del exoplaneta Kepler 452-b.

Nacimientos

1892: Haile Selassie, emperador etíope (1930-1974).

1921: Robert Brown, actor británico (f. 2003).

1931: Víktor Korchnói, ajedrecista soviético.

1959: Pedro Aznar, músico argentino.

1961: Woody Harrelson, actor de cine y televisión estadounidense.

1961: Martin Gore, músico y compositor británico, de la banda Depeche Mode.

1965: Slash, músico británico, de las bandas Guns N’ Roses y Velvet Revolver.

1967: Philip Seymour Hoffman, actor estadounidense (f. 2014).

1973: Monica Lewinsky, empresaria estadounidense, reconocida por su affaire con el presidente Bill Clinton.

1989: Daniel Radcliffe, actor británico. Nació en Fulham, Londres. Es principalmente conocido por haber protagonizado la saga cinematográfica de Harry Potter. Fundamentalmente por ello, ha recaudado una fortuna de 23 millones de libras esterlinas (algo más de 27 millones de euros), parte de la cual ha destinado a organizaciones benéficas. Sus comienzos profesionales se remontan a 1998, cuando actuó en el telefilme David Copperfield adaptación de la novela homónima de Charles Dickens.​ Posteriormente, debutó con El sastre de Panamá (2001) y apareció en otras películas como en la independiente December Boys y la televisiva My Boy Jack. En 2007 protagonizó la obra de teatro Equus. Recibió críticas elogiosas, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, además de varios premios y distinciones.​ Por otra parte, ha manifestado su ilusión por ser guionista o director. También ha mencionado su inclinación por la música, aunque ha decidido dedicarse de lleno a la actuación. En marzo de 2011, Radcliffe volvió a los escenarios de Nueva York con el musical How to Succeed in Business Without Really Trying​ y en 2012 se estrenó The Woman in Black.​ Radcliffe ha vivido desde sus primeros años en el distrito de Fulham, al oeste de Kensington y Chelsea; de hecho, el actor se ha confesado fanático del equipo de fútbol originario de esa zona, el Fulham Football Club.

Fallecimientos

1885: Ulysses S. Grant, general y presidente estadounidense.

1930: Glenn Curtiss, aviador estadounidense.

1932: Alberto Santos Dumont, aviador brasileño. Fue un pionero de la aviación, inventor e ingeniero brasileño. Fue el primer hombre en despegar a bordo de un avión, impulsado por un motor aeronáutico; algunos consideran a los hermanos Wright como los primeros en realizar esta hazaña, debido al despegue que ellos manifestaron haber realizado el 17 de diciembre de 1903. Sin embargo, Santos Dumont fue el primero en cumplir un circuito preestablecido, bajo la supervisión oficial de especialistas en la materia, periodistas y ciudadanos parisinos. El 23 de octubre de 1906, voló cerca de 60 metros a una altura de 2 a 3 metros del suelo con su 14-bis, en el campo de Bagatelle en París. En menos de un mes, repitió la hazaña delante de una multitud de testigos, recorriendo 220 metros a una altura de 6 metros. El 14-bis tuvo un despegue auto-impulsado, razón por la cual, Santos Dumont es considerado por parte de la comunidad científica y aeronáutica como el «Padre de la aviación». Heredero de una familia de prósperos caficultores, se pudo dedicar al estudio de la ciencia y la mecánica en París. Al contrario de otros pioneros de la aviación de la época, dejaba sus descubrimientos en el dominio público y sin registrar patentes. Dumont se suicidó en Brasil luego de escribir una carta pública en la que expresaba su enorme pesar y decepción porque su invento había sido usado para matar personas en la guerra. No pudo soportar esta realidad. Existe un pequeño museo acerca de su vida y hazañas en la ciudad de Petrópolis, en donde Dumont tenía una casa.