Un día en la Historia: Esto aconteció un 13 de septiembre de…

1501: en la República de Florencia, Miguel Ángel comienza su trabajo en la estatua de David. El David es una escultura de mármol blanco de 5,17 metros​ de altura y 5572 kilogramos de masa,​ realizada por Miguel Ángel Buonarroti entre 1501 y 1504 por encargo de la Opera del Duomo de la catedral de Santa María del Fiore de Florencia. La escultura representa al rey David bíblico en el momento previo a enfrentarse con Goliat, y fue acogida como un símbolo de la República de Florencia frente a la hegemonía de sus derrocados dirigentes, los Médici, y la amenaza de los estados adyacentes, especialmente los Estados Pontificios. El David es una de las obras maestras del Renacimiento según la mayoría de los historiadores,​ y una de las esculturas más famosas del mundo.4​5​ Actualmente se encuentra expuesta en la Galería de la Academia de Florencia,6​ aunque hasta 1873 estuvo ubicada en la plaza de la Señoría de la capital toscana; desde entonces en su lugar se erige una copia realizada también en mármol blanco.

1959: el cohete soviético que lleva a la sonda Luna 2 alcanza la superficie de la Luna.

1985: en Japón se lanza el Super Mario Bros.

2007: la FIA sanciona a la escudería Vodafone McLaren Mercedes con la pérdida de puntos del campeonato de constructores y una multa de 100 millones de dólares, por realizar actos de espionaje contra Ferrari. Tanto Fernando Alonso como Lewis Hamilton, los pilotos oficiales, quedan indemnes.

Nacimientos

1766: Samuel Wilson (Tío Sam), empresario estadounidense.

1860: John J. Pershing, militar estadounidense.

1925: Mel Tormé, cantante estadounidense de jazz (f. 1999).

1939: Richard Kiel, actor estadounidense (f. 2014).

1944: Jacqueline Bisset, actriz británica. Winifred Jacqueline Franser Bisset; nació en Surrey, Reino Unido. Es una actriz de cine británica. Ganadora de un Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en serie, miniserie o telefilme por la miniserie Dancing on the Edge.A lo largo de su carrera ha trabajado con directores tan famosos como el ya citado François Truffaut, John Huston, George Cukor y Roman Polański, entre otros. Además de trabajar en cine, Bisset ha actuado también en diversas películas de televisión, sobre todo a partir de la década de 1990, algunas de las cuales han tenido un notable éxito. Uno de los papeles con los que se ha podido familiarizar más es el personaje de Jacqueline Kennedy Onassis, que ha interpretado tanto en el cine como en la televisión. Jacqueline Bisset es conocida como actriz que no escatima tiempo para firmar autógrafos, incluso personalizados, para sus admiradores. No ha estado casada nunca, pero ha mantenido relaciones amorosas con varios hombres, que frecuentemente han sido ampliamente divulgadas en los medios informativos, como por ejemplo el actor Michael Sarrazin y el bailarín ruso Alexander Godunov. Jacqueline Bisset fue en 2010 la imagen de una reconocida marca de cosméticos norteamericana, para el lanzamiento de un tratamiento antienvejecimiento para mujeres mayores de 60 años. En palabras de Jacqueline: «Yo no escondo mi edad, mi piel sí». Así se definía la campaña publicitaria de la marca Avon para la línea ANEW Platinum donde Jacqueline se definía como una mujer que lleva su edad con distinción y elegancia.

1944: Peter Cetera, cantante estadounidense.

1965: Zak Starkey, músico británico, de la banda Oasis.

1971: Stella McCartney, diseñadora de modas británica.

Fallecimientos

81: Tito, emperador romano. Tito Flavio Vespasiano ​ nació el 30 de diciembre de 39. Fue un político y militar romano que ascendió hasta el trono del imperio con el nombre de Emperador Tito Vespasiano Augusto b​ y gobernó desde el 24 de junio del año 79 hasta su muerte. Bajo el reinado de su padre, Tito cosechó recelos entre los ciudadanos de Roma debido a su servicio como prefecto del cuerpo de guardaespaldas del emperador, conocido como la Guardia Pretoriana, y también debido a su intolerable relación con la reina Berenice de Cilicia. A pesar de estas faltas a la moral romana, Tito gobernó con gran popularidad tras la muerte de Vespasiano el 23 de junio de 79 y fue considerado como un buen emperador por Suetonio y otros historiadores contemporáneos. Lo más importante de su reinado fue su programa de construcción de edificios públicos en Roma (Tito finalizó el anfiteatro Flavio, conocido comúnmente como el Coliseo). La enorme popularidad de Tito también se debió a su gran generosidad con las víctimas de los desastres que sufrió el Imperio durante su breve reinado, la erupción del Vesubio en el año 79 y el incendio de Roma de 80. Tras dos años en el cargo, Tito falleció a causa de unas fiebres, el 13 de septiembre de 81. La gran popularidad de Tito hizo que el Senado lo deificara. Tito fue sucedido por su hermano menor, Domiciano.