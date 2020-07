Un día en la Historia: Esto aconteció un 09 de julio de…

1882: en Londres se realiza el primer torneo de tenis de Wimbledon.

1942: en Ámsterdam (Países Bajos), en el marco del holocausto, la familia de Anna Frank se esconde en un depósito en el ático sobre la oficina del padre.

1943: en Italia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, las fuerzas aliadas realizan la invasión anfibia de Sicilia (Operación Husky).

1944: en la batalla de Normandía (Francia), fuerzas británicas y canadienses capturan Caen.

1979: la sonda estadounidense Voyager 2 pasa a 570.000 km de Júpiter; descubre que el planeta tiene anillos y transmite fotos de sus satélites.

1997: en los Estados Unidos, se suspende la licencia del boxeador Mike Tyson por al menos un año, y debe pagar una multa de 3 millones de dólares por haberle arrancado una oreja de un mordisco a Evander Holyfield durante un combate. Se esperaba una de las mejores revanchas del año, Holyfield vs Tyson II. En el primer round, Holyfield fue advertido por los constantes cabezazos que le lanzaba su oponente. Sin embargo, Tyson perdió los dos primeros rounds. Antes de empezar el tercero, el boxeador salió de su esquina sin su protector bucal. El réferi se dio cuenta y le ordenó ponérselo para reanudar la pelea. Cuando quedaban 40 segundos de ese asalto, Mike se acercó a Holyfield y descaradamente mordió su oreja. Le arrancó un pedazo de 2 centímetros y luego lo escupió en el ring. Evander comenzó a saltar por el dolor, mientras brotaba sangre de su lado derecho. Todo era confusión y los asistentes se metieron al cuadrilátero. El combate fue suspendido y minutos después, un trozo de la oreja de Holyfield fue levantado del piso. Debido a esto, se le retiró su licencia de boxeo y fue multado con tres millones de dólares. Aunque regresó a los rings en octubre de 1998. Trece años después, en el 2010, Mike Tyson reveló qué fue lo que lo llevó a realizar algo así. En declaraciones al diario The Guardian, confesó que “fueron las drogas. Sólo pensaba en las drogas. Yo creía que era Dios, me sentía como Dios. Pero lo hecho, hecho está”.

Nacimientos

1922: Angelines Fernández, actriz y comediante hispanomexicana (f. 1994).

1935: Mercedes Sosa, cantante argentina (f. 2009).

1946: Bon Scott, cantante australiano, de la banda AC/DC (f. 1980).

1947: Donald, cantante argentino.

1947: O. J. Simpson, actor y jugador de fútbol americano estadounidense.

1956: Tom Hanks, actor estadounidense. Thomas Jeffrey Hanks nació en Concord, California. Es uno de los intérpretes más reconocidos de Hollywood, y muchas de sus películas, ya sean dramas o comedias, han recibido reconocimiento internacional. Algunos de sus trabajos más conocidos son Splash de 1984, Big de 1988, Socios y sabuesos de 1989, A League of Their Own de 1992, Sleepless in Seattle de 1993, Philadelphia de 1993, Forrest Gump de 1994, Apolo 13 de 1995, Saving Private Ryan de 1998, Tienes un e-mail de 1998, The Green Mile de 1999, Náufrago de 2000 y El código Da Vinci de 2006, y de igual forma, ha prestado su voz para las cintas animadas The Polar Express de 2004, la saga Toy Story y A Beautiful Day in the Neighborhood de 2019. Sus películas han recaudado más de 4.5 mil millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y más de 9 mil millones a nivel mundial, lo que lo convirtió en el tercer actor de mayor recaudación en Norteamérica. Ha sido candidato a numerosos premios a lo largo de su carrera y se ha hecho con el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores, el People’s Choice Award, el BAFTA, y dos premios Óscar. En 2014 fue homenajeado con el Premio Kennedy y el 2016 recibió de manos del presidente Barack Obama la Medalla de la Libertad, así como la Legión de Honor por parte del gobierno de Francia. Hanks es conocido por sus colaboraciones con Steven Spielberg en Saving Private Ryan, Atrápame si puedes de 2002, La terminal de 2004 y Bridge of Spies de 2015.

Fallecimientos

1746: Felipe V, rey español (n. 1683).

1856: Amedeo Avogadro, químico italiano (n. 1776).

1932: King Camp Gillette, inventor estadounidense de la maquinilla de afeitar. La biografía de King Camp Gillette comienza en Wisconsin en 1855. De familia humilde, con 21 comienza a trabajar como vendedor ambulante y a los 35 se incorpora como vendedor a la Baltimore Seal Company, empresa dedicada a la distribución de tapones de corcho. Un día mientras mantenía una conversación con el presidente de la compañía, Willian Painter, quien casualmente se hizo rico al inventar las tapas de corcho para las botellas de cerveza, le dio un consejo que sería finalmente una obsesión para King: “Si quieres hacerte rico, inventa un objeto desechable que la gente consuma una y otra vez, así te aseguras de que los clientes siempre tengan que volver por más.”, convirtiéndose este en el punto de partida para la búsqueda de ese anhelado invento que por fin le permitiera cambiar de vida. Una mañana de 1895, Gillette hacía lo imposible por afeitarse en el baño de un tren y no cortarse en el intento. Entonces tuvo en un momento de genialidad, la visión que deseaba, casi se corta del sobresalto porque se dio cuenta que la solución la había tenido todo el tiempo en la mano. Se le ocurrió crear la primera afeitadora segura, práctica y de hojilla desechable, era el inicio de su camino al éxito. Luego de varios prototipos, en 1904, gracias a las modificaciones de diseño, la empresa vendió 250.000 maquinillas de afeitar. Las ventas se dispararon gracias a la comodidad del producto, una perspicaz campaña publicitaria y su bajo costo. Durante la primera guerra mundial alcanzaría la cima al obtener un pedido de 3,5 millones de maquinillas y 36 millones de hojas de afeitar para equipar a los soldados del ejército norteamericano. Hoy, Gillette es una multinacional con más de 40.000 empleados, presente en más de 200 países y con ventas anuales que superan los diez mil millones de dólares.