Honduras: doctor Umaña confirma muerte de otro paciente diagnosticado con Covid-19

CORTÉS, HONDURAS. El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña, confirmó que anoche murió un paciente diagnosticado con Covid-19 que permanecía en ese centro asistencial de San Pedro Sula.

Sin embargo, el galeno no reveló grandes detalles en torno al suceso, ya que él no es la voz oficial para brindar esa información. No obstante, sí dijo que el occiso permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital.

«Así es. No soy el vocero oficial del instituto, pero sí fumos notificados de que había fallecido un paciente. La vocera institucional brindará a ustedes (periodistas) un comunicado más tarde acerca de los detalles de este paciente», declaró el médico a la casa de radio HRN.

Por otro lado, el médico informó que hasta ayer domingo habían cuatro pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos del IHSS, pero con el fallecimiento de este ciudadano, ya solo quedan tres.

«Tenemos otros dos en la unidad de pacientes aislados, que tienen síntomas de moderados a severos y tenemos varios en la unidad de Calpules. Estamos recibiendo a varias personas y les hacemos las pruebas. A algunas las enviamos a autoaislamiento en sus casas y a otras a Calpules», dijo el médico.

Honduras: cuatro muertes por Covid-19

Cabe señalar que una vez confirmada la muerte del paciente dicho por Umaña, las estadísticas registrarán que en Honduras ya murieron cuatro personas a causa del coronavirus.

Las tres muertes antes confirmadas fueron las de dos hombres y una mujer, todos provenientes del municipio de Villanueva, Cortés, lugar que ahora es que epicentro de la enfermedad a nivel nacional.

La fémina murió en el hospital Mario Catarino Rivas y los dos hombres en el Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS). Por otro lado, se debe decir que en el país ya se registraron un total de 139 casos positivos.