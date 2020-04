UEFA en descontento con Bélgica por declarar un campeón

Esta situación podría producirse directamente a la federación belga; que podría quedar excluida de las competencias internacionales:

«Tengo que decir que los belgas y otros que tal vez estén pensando en algo parecido ponen en peligro su participación en las competiciones europeas la próxima temporada», expresó el presidente de UEFA, Aleksander Ceferin.

«Yo creo que ese no es el camino. La solidaridad no es algo en una sola dirección. No se puede pedir ayuda; y después tomar por propia cuenta la decisión que sea», añadió el directo.

La UEFA dio plazo a las federaciones hasta el 3 de agosto para poder extender sus campeonatos y finalizarlos en la cancha; mientras aún se debate sobre la situación de la Champions League y la Europa League.

