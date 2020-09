Transporte de carga a protesta por «marginación» y actos ilegales en el rubro

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las protestas continúan por parte de varios sectores del país. Ahora, es el rubro del transporte de carga pesada que anunció la posibilidad de unirse a las tomas de calles y ejes carreteros del país.

Según denuncian algunos dirigentes, en el rubro se están cometiendo actos ilegales. Pero, también indicaron que ese no es el único problema que el transporte de carga pesada está teniendo.

En ese sentido, periodistas de Diario TIEMPO Digital, se comunicaron con Santos Sixto Pavón, dirigente de dicho rubro. Durante la entrevista, él afirmó que probablemente, se unan al paro que sostienen sus compañeros del transporte público. «Nosotros apoyamos a esta gente, por los problemas que se están dando», declaró Pavón.

El dilema «más grave» que ellos están enfrentando lo tienen a nivel de Centroamérica. Y otro problema es que las autoridades del país poco o nada están haciendo, lamentó el dirigente de carga pesada.

«No se nos está respetando en Costa Rica. Se no está violentando, nos tienen marginados», denunció Pavón. De igual forma, aclaró que el problema no se presenta en la frontera, sino en territorio tico, donde a sus motoristas no los dejan salir del camión. Él compartió que «hasta la comida les llevan al camión».

Además, denunció que a los transportistas ticos, en Honduras sí se les permite descargar la mercancía a sus clientes, «y nosotros no podemos en Costa Rica».

Reunión entre transportistas de carga pesada: marginan a hondureños

Por otra parte, el dirigente del transporte de carga pesada, reveló que el viernes hubo una reunión entre transportistas de Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá; y que a ellos los excluyeron.

Entre ellos sí quieren solucionar el problema. Están excluyendo a Honduras y Nicaragua, declaró. A su vez, denunció que estos solo quieren usar a Honduras y Nicaragua como tránsito. En ese sentido, él explicó que solo entre estos países que sostuvieron dicha reunión, podrán entregar la mercancía a sus clientes.

«Nosotros quedaríamos al margen porque no tenemos una representación que sea digna, que nos represente con peso. No tenemos ese tipo de personas a nivel de gobierno», reprochó.

Dirigente: el Gobierno nos está dividiendo

Al ser consultado por TIEMPO Digital, sobre cuando se unirían a las protestas del transporte, adelantó que hoy sostendrán reuniones con miembros del sindicato. «Vamos a reunirnos para ver qué acciones vamos a tener», afirmó.

Por otra parte, hay que recordar que el dirigente de transporte de carga pesada Edgardo Menéndez denunció que, algunos dirigentes están realizando actos ilegales. En relación a dicha denuncia se le consultó a Pavón cuáles eran estos actos. Él solo dijo que, «el gobierno ha actuado de forma inteligente, dividiéndonos a nosotros».

A renglón seguido, detalló que el gobierno negocia con algunos, luego con otros y «eso les sirve a ellos (Gobierno) para dividirnos».

De igual forma, declaró que ellos contribuyen a dicha estrategia, por parte del Gobierno. Hemos sido cómplices, porque aparecen dirigentes por aquí y por allá, y eso es aprovechado por las autoridades, sostuvo.

Por otra parte, manifestó que ellos han buscado la forma de comunicarse con las autoridades, para que les solucionen los problemas que están enfrentando. Incluso, contó que ayer se realizaron protestas en el norte del país. Y él se encontraba allí, y agregó que llamó a la comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Pyubani Williams, para unirse a la reunión que se convocó, pero no recibió respuesta.

