La hora en enfrentar la compleja y temida “prueba del alce”, que consiste en esquivar obstáculos, le llegó al Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Ocurrió hace unos días atrás y resultó ser un dolor de cabeza, dado que el SUV no demostró la respuesta más seguridad y efectiva en el circuito.

Una vez se dieron a conocer las conclusiones entregadas por Teknikens Värld, equipo encargado de realizar las pruebas en Suecia, Toyota respondió con un comunicado oficial, manifestando que se comprometerán a revisar al RAV4 y garantizar que próximamente pueda pasar la prueba del alce.

Por las manos de Teknikens Värld, también pasaron las versiones estándar e híbrida normal del SUV japonés que se vende en Europa. En esa ocasión ocurrió lo mismo, apenas alcanzaron un calificación “aceptable”. La marca entonces trabajó en las modificaciones de los sistemas antideslizantes, en pro de mejorarlo.

Prueba en detalle

La prueba del alce puede llegar a ser considerada la prueba más relevante al momento de evaluar la seguridad de un automóvil. Ésta sirve para revisar la estabilidad de los vehículos y su origen está justamente en Suecia, donde es común tener viajes con muchos obstáculos en el camino.

El RAV4 Plug-in Hybrid que estuvo simulando enfrentarse a las carreteras de este nórdico país europeo en su respectiva prueba de maniobra, apenas pudo sortear los “conos amarillos”. Cada vez que la parte trasera se balanceaba hacia afuera, el cruce se ampliaba a través del recorrido estrecho y es ahí donde hay problema.

Al SUV lo vimos en las imágenes, luchar por tratar de mantener la postura pero no resultó nada fácil, incluso un acercamiento de la cámara muestra como uno de los rines no resiste. Sin embargo, después de algunos intentos el vehículo completa la prueba con éxito a solo 63 km/h, lo que no es suficiente para considerarlo óptimo.

Hay que saber además, que antes de pasar por el angosto circuito al RAV4 lo cargaron con una buena cantidad de sacos de arena. Los pusieron en el maletero y aumentando así la dificultad. Textualmente Teknikens Värld dijo: “Se inclinó mucho, sin embargo la dirección es realmente buena“.

