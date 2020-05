Todo lo que debes saber sobre el regreso de la Bundesliga

ALEMANIA.- Ya hubo calendario y ahora, anunciaron las fechas y los horarios para el regreso de la Bundesliga, que se dará a partir del sábado 16 de mayo.

La Bundesliga volverá desde la Jornada 26, fecha en la que fue cancelada. Habituales a su horario, el sábado 16 de mayo habrá cinco partidos a las 08:30 AM (hora de Honduras).

Así los partidos

Empezando por el Borussia Dortmund vs Schalke, misma hora a la que se disputará el RB Leipzig vs Friburgo, Fortuna Dusseldörf vs Paderborn, Hoffenheim vs Hertha Berlín y el Augsburg vs Wolfsburg.

Ese mismo día, a las 11:30 AM será el turno del Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach.

Para el domingo 17 de mayo, a las 08:30 horas se jugará el FC Koln vs Mainz. A las 11:00, será el turno del Union Berlín vs Bayern Múnich.

La jornada del regreso de la Bundesliga, finalizará el lunes 18 de mayo con el choque entre el Werder Bremen y el Bayer Leverkusen, programado para las 15:30 horas.

