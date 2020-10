INGLATERRA.- El El Arsenal cerró la ventana de transferencias, aprovechando una de las oportunidades más apetecibles del mercado, considerando la calidad y el precio que pagaron finalmente por el jugador.

Los agentes del centrocampista ghanés Thomas Partey, arribaron a la sede de la liga española en el último día del mercado, para hacer efectivo el pago de la cláusula por 50 millones de euros.

Esto ante la imposibilidad de que el Atlético de Madrid, su antiguo equipo, pudiese llegar a un acuerdo con el futbolista para extender su contrato y por ende aumentar su cláusula de salida.

La ilusión de Partey con el Arsenal

Desde entonces y a poco más de una semana, Thomas a expresado los motivos de su salida del cuadro colchonero, explicando además, la ilusión que le genera militar en la Premier League.

«Creo que sucedió porque tenía que suceder y me siento muy feliz de estar aquí. He estado viendo la Premier League desde que estaba en Ghana. Creo que la mayor parte de mis amigos y la mayoría de gente en el país, ven La Premier League y la liga».

El jugador también destacó que el entrenador y el proyecto deportivo del Arsenal, fueron los atenuantes que le impulsaron a tomar la decisión de mudarse a Inglaterra, dejando claro los objetivos que tiene con el cuadro londinense:

«Arteta fue muy importante. Cuando Edu y él me contaron sus planes, fue muy emocionante, Así que tuve que aceptar. Tengo mucho por desarrollar y mucho que aprender con esta nueva familia. Debo mejorar lo más rápido posible para lograr todas mis metas y también las del club».

Ver esta publicación en Instagram Excited for this new adventure 🔥 Una publicación compartida por Thomas Teye Partey (@thomaspartey5) el 13 de Oct de 2020 a las 9:26 PDT

Aunque el futbolista es consciente de que aún no ha llegado a su pico más alto de rendimiento, confía en que su estilo de juego podrá adaptarse al contexto de la Premier y al Arsenal.

«Creo que lo más importante es que me gusta jugar en el centro del campo. Luego, donde sea que el entrenador me necesite Para aportar al equipo, jugaré allí y haré lo mejor posible para ayudar. Arteta me ha visto jugar y sabe lo que soy capaz de hacer en el campo», expresó.

Quiere ganarlo todo con los «gunners»

Thomas finalizó manifestando su optimismo por ganarlo todo en esta nueva etapa con el conjunto gunner:

«Es algo difícil, pero todos sabemos que lo es. Trabajamos para lograrlo y creo que estamos preparados. Quiero ganar títulos con el Arsenal, ese es mi objetivo y ese es el objetivo del club», afirmó.

NOTA REDACTADA POR: FABRICIO RODRÍGUEZ.

Te puede interesar: Reconocido entrenador de ex legionario, cuestiona el fichaje de Cavani