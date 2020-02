Tesla con piloto automático choca; conductor iba jugando con su celular: NTSB

«Si eres propietario de un auto con automatización parcial, no eres propietario de un coche autónomo», dijo Sumwalt en los alegatos iniciales. «Eso significa que cuando se conduce en el supuesto modo ‘autoconducción’, no puedes leer un libro. Tampoco debes ver una película o un programa de televisión. No puedes enviar mensajes de texto y no puedes jugar videojuegos».