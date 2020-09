ESTADOS UNIDOS.- La esperada contienda entre el campeón mundial unificado de los ligeros (AMB, OMB y CMB); el ucraniano Vasiliy Lomachenko contra el campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el hondureño Teófimo López es una realidad.

Esto luego de que ambos pugilistas firmaran el contrato de la contienda; Top Rank lo hizo oficial en sus redes sociales.

De igual manera la promotora confirmó que la contienda será el 27 de octubre en Las Vegas; Estados Unidos.

El ucraniano, de 32 años con un historial de 14 peleas ganadas, 10 por nocaut y una perdida; medirá su poder ante «Teo» de 23 años, que por su parte, cuenta con números como profesional de 15 peleas ganadas, cero perdidas y 12 de las mismas por la vía del KO.

Esta pelea pondrá frente a frente al número uno; y dos en las 135 libras del boxeo profesional.

— Top Rank Boxing (@trboxing) September 8, 2020