¡Sorprendente! Jeep baja 22,000 euros el precio de la Grand Cherokee

ESPAÑA. Quienes que estaban buscando un SUV de gran tamaño lejos de las marcas premium alemanas, tienen en Jeep una alternativa más que interesante. Y es que la marca americana ha lanzado ahora una oferta que deja a su Jeep Grand Cherokee a un precio de escándalo.

Hace ya muchos años que Jeep siempre se caracteriza por diseñar y fabricar estos modelos. Sin embargo, parece que el auge los agarró con el pie cambiado.

Seguramente porque, contentos con su cuota de mercado, no vieron que algunas marcas acabarían robándoles algunas ventas, y no precisamente porque sus modelos no estén a la altura, sino todo lo contrario.

La oferta del Jeep Grand Cherokee

Y el Grand Cherokee es un claro ejemplo de eso. Estamos ante un SUV de gran tamaño, que bien puede catalogarse como un modelo premium. Si bien es cierto que su diseño no es que sea precisamente el más actual o el más innovador, es uno de esos carros que siempre garantizan buen rendimiento en cuanto a relación calidad/precio.

Más aún cuando llega a un precio como el de ahora. Y es que, como bien podemos ver en quecochemecompro.es, los españoles pueden comprar un Grand Cherokee por 48.180 euros. Un precio que llega, ojo, con un descuento bestial: ni más ni menos que 22.240 euros.

En este caso la oferta va ligada a la versión más sencilla de este SUV. Aunque teniendo en cuenta que su motor es un diésel 3.0 CRD de 250 caballos, la palabra sencilla quizás no es la más adecuada.

Por lo que respecta al equipamiento, si bien deberemos acudir a los acabados superiores para contar con toda la tecnología de Jeep, este Gran Cherokee llega bien dotado de serie. Una oferta que, seguro, va a provocar que muchos vean a esta SUV americano con otros ojos. Más de 22.000 euros de rebaja no es algo que se vea precisamente todos los días.