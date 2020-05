SINAGER extiende alerta roja hasta el 17 de mayo en toda Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) determinó la extensión de la Alerta Roja en los 18 departamentos de Honduras a partir de la 01:00 de la tarde de este día hasta el próximo domingo 17 de mayo en el marco de la pandemia Covid-19.

Cabe recordar que la noche de ayer sábado 09 de mayo, la cifra de contagiados de Covid-19 en el país ascendieron a 1,830 con 59 nuevos casos confirmados a nivel nacional.

En ese sentido, la Secretaría de Salud solicitó a las autoridades de Sinager extender el periodo de Alerta Roja y de esa forma evitar la propagación de la enfermedad.

Mismas medidas

Además, «autoriza a las instituciones del Sinager para que continúen con la habilitación de Centros de Aislamiento Temporal. Igualmente, la distribución de insumos para el abastecimiento de la red hospitalaria y la entrega de alimentos. Lo anterior, en los hogares vulnerables del país», indica el comunicado.

Las medidas siguen siendo las mismas. Por lo que siguen prohibidas las aglomeraciones de más de 50 personas. Esto último aplica a negocios que están autorizados para permanecer abiertos, siempre y cuando cumplan con las medidas de bioseguridad emitidas por las autoridades gubernamentales.

Alerta Roja: Quien no acate medidas se somete a castigos

«A la población en general se le recuerda que deben utilizar mascarillas y gel antibacterial cuando realicen acciones comerciales. Ya que los supermercados, farmacias, gasolineras, ferreterías y bancos no deben permitir el ingreso de ciudadanos que no cumplan con las medidas de bioseguridad», reza el escrito.

Finalmente, avisa a todos los sectores de la población en general que el no cumplimiento de estas normativa, conlleva responsabilidades. Además, de estar sujetos a una detención por el lapso de 24 horas. Asimismo, aquellas personas que circulen con sus vehículos en los días que no corresponde y que no cuenten con un salvoconducto, se arriesgan al decomiso del automotor hasta que dure la cuarentena.

«El no cumplimiento o retraso en el acatamiento de lo antes dispuesto en materia de riesgos, implica responsabilidad administrativa, civil y penal. Esto, para los infractores ya sean personas jurídicas o naturales», advierten las autoridades de Sinager.