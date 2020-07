Siguatepeque: Vela ocasiona incendio y mueren calcinados dos hermanitos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Durante la noche de ayer, jueves, dos hermanitos murieron calcinados luego de registrarse un incendio en su vivienda, ubicada en Siguatepeque, Comayagua, zona central de Honduras.

El suceso ocurrió en la comunidad de La Tigra. Los menores fueron encontrados calcinados por sus propios padres cuando llegaron a su casa y la encontraron en cenizas.

Los menores fueron identificados como Norma Ariela Gámez, de tres años de edad, y Rey Alexander Gámez, de un año.

De manera preliminar se conoció que los padres habían salido y dejaron una vela encendida en la casa de habitación, lo que habría provocado el incendio.

Sin embargo, aún se está en investigación para conocer las verdaderas causas del incendio, el cual hoy enluta a una familia hondureña.

Consejos para evitar un incendio en el hogar

1. Ojo con sobrecargar los enchufes

2. Apagar los aparatos eléctricos después de usarlos.

3. No dejar a los niños solos en casa y mantener las cerillas o mecheros fuera de su alcance, esto podría provocar un incendio.

4. No fumar en la cama ni vaciar los ceniceros en la papelera.

5. Atención a las velas, tanto si sales de casa como si te vas a dormir, en cuyo caso siempre hay que apagarlas.

6. Para evitar un incendio, debes alejar la estufa de los muebles y no colocar mantas o ninguna prenda de ropa encima.

7. No usar nunca braseros de carbón o leña.

8. Cortar gas y electricidad en ausencias prolongadas. Cerrar siempre la llave del gas después de usarlo.

9. No colocar productos que puedan ser inflamables cerca de cocinas, vitrocerámica, hornos, etc.

10. No apoyar la plancha sobre la ropa y no olvides desenchufarla al terminar de usarla.

