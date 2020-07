Un día en la Historia: Esto aconteció un 10 de julio de

1821: Estados Unidos toma posesión de Florida, comprada a España.

1882: en el marco de la Guerra del Pacífico, fuerzas chilenas y peruanas libran el combate de La Concepción.

1938: el millonario estadounidense Howard Hughes establece un nuevo récord dando la vuelta al mundo en 91 horas.

1940: en el marco de la Segunda Guerra Mundial comienza la Batalla de Inglaterra. Esta campaña bélica fue planeada por Hitler y su alto mando con el objeto de que, a continuación de la invasión y toma del gobierno de Francia, se pudiesen invadir las islas británicas para someter a los ingleses al igual que se hacía con los europeos continentales. El ataque se inició con intensos bombardeos aéreos de la Luftwaffe, en que bombarderos Junkers viajaban hasta las principales ciudades británicas para bombardear aeródromos, fábricas, edificios estatales, etc. Los ingleses no se dejaron amedrentar y los aviones Spitfire y Hurricane de la Royal Air Force (RAF) comenzaron a organizar ataques defensivos, obligando a permanecer demasiado tiempo a los alemanes en cielos inglés, de manera de que no alcanzasen a volver a territorio francés, que es desde donde partían. El resultado, después de meses de intentos frustrados fue que Hitler renunció a dicha invasión y prefirió el empleo de submarinos U-2 para hundir buques mercantes e impedirles llegar o salir de las islas. Esta campaña terminaría de la peor manera para Alemania ya que los ingleses inventaron el sonar submarino que les permitió detectar a los submarinos alemanes desde distancia para atacarlos con cargas submarinas. Antes. Al terminar esta batalla, Winston Churchill, primer ministro británico expresó la célebre frase: “Nunca tantos debieron tanto a tan pocos”, en referencia a la hazaña de los pilotos de la RAF.

1941: Masacre de Jedwabne en Polonia

1943: en Italia empieza la campaña aliada llamada operación Husky.

1947: en La Plata, Argentina, se avista por primera vez en el país un Ovni, a dos cuadras del Parque Vucetich.

1962: Estados Unidos lanza al espacio el Telstar (primer satélite de comunicaciones).

1992: en Miami, el dictador panameño Manuel Antonio Noriega es sentenciado a 40 años de prisión por narcotráfico.

Nacimientos

1509: Juan Calvino, reformista religioso francés (f. 1564).

1856: Nikola Tesla, ingeniero e inventor croata. Nació en Smiljan, Imperio austríaco, actual Croacia – falleció en Nueva York, el 7 de enero de 1943. Fue un inventor, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico y físico estadounidense de origen serbocroata. Se le conoce sobre todo por sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico ayudaron a forjar las bases de los sistemas modernos para el uso de la energía eléctrica por corriente alterna (CA), incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica inalhámbrico y el motor de corriente alterna, que contribuyeron al surgimiento de la Segunda Revolución Industrial.mSu carácter, su enfrentamiento con Edison por el sistema eléctrico público en Estados Unidos (que perdió por un fraude de Edison) y el halo de misterio que rodea a algunos de sus descubrimientos, hicieron que Tesla se convirtiera en un científico muy popular a partir de la década de 1990, con una abundante bibliografía disponible acerca de su vida y de su obra. El auto eléctrico es uno de los productos que nacieron de sus investigaciones.

1921: Jake LaMotta, boxeador estadounidense.

1934: Jerry Nelson, marionetista estadounidense, creador de Los Muppets (f. 2012).

1943: Arthur Ashe, tenista estadounidense (f. 1993).

1955: María José Cantudo, actriz española.

1972: Sofía Vergara, actriz y modelo colombiana.

1984: Eduardo Bolsonaro, abogado y político brasileño.

Fallecimientos

1099 Cid Campeador (Rodrigo Díaz de Vivar), militar castellano. Es más conocido como El Cid Campeador, nació en el año 1048, hijo de Diego Laínez. Quedó huérfano desde muy joven y fue educado junto al hijo del rey Fernando I de Castilla y León, llamado Sancho. Cuando el rey Fernando accedió al trono castellano, nombró a Rodrigo militar en su ejército. Hacia el año 1066 su prestigio creció enormemente gracias a la victoria que consiguió en un combate contra el caballero Jimeno Garcés, donde se luchaba por el dominio de unos castillos entre Castilla y el territorio de Navarra. Ese triunfo le otorgó el apodo de “Campeador”, que quiere decir ‘guerrero que sobresalía’ o ‘de gran valía’. Llegó a ser el jefe de las tropas. Rodrigo se casó entonces con Jimena en el año 1074, que era la sobrina de Alfonso, rey de Castilla pero el irse de expedición sin el permiso del rey y un fracaso en unas negociaciones, hicieron que Alfonso le desterrase y le quitase todas sus pertenencias. Rodrigo entonces empezó a buscar un nuevo monarca al que prestarle sus servicios como guerrero. Fue rechazado por unos condes de Barcelona, pero consiguió ponerse al servicio de al-Muqtadir, el rey de Zaragoza, quien tenía una lucha contra su hermano al-Mundir, rey de Lérida. Estando al servicio de al-Muqtadir, venció a las otras del rey de Lérida y se ganó el sobrenombre de ‘Cid’, derivado de la palabra árabe ‘Sid’ que significa ‘señor’. En el año 1086 derrotó a los árabes y conquistó sus ciudades, pero un nuevo conflicto con Alfonso significó su segundo destierro, y entonces se convirtió en aliado del monarca musulmán al-Qadir. Cuando al-Qadir murió, decidió actuar por su cuenta sin estar bajo las órdenes de ningún señor y conquistó Valencia, donde finalmente murió de muerte natural en el año 1099.