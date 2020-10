«Sería mentirles»: ‘Killa’ confiesa que no tiene formación para dirigir COPECO

CORTÉS, HONDURAS. El nuevo director de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Max Alejandro Gonzáles Bonilla, mejor conocido como «Killa«, compareció por primera vez, ante un medio de comunicación, luego de su juramentación.

A pesar de que la mayoría lo recuerda por su pasado como cantante de reguetón, el funcionario aseveró que está asumiendo su cargo «de manera responsable, seria y tratando de hacer, lo más rápido posible, acciones para darle forma a esta nueva COPECO».

Aunque, no tuvo temor de confesar que «Sí, estuve relacionado con la música. La música me ha dado momentos muy bonitos y emocionantes que no voy a olvidar, como viajar por Honduras y representar al país en el extranjero».

«Sería mentirles»

Por otro lado, al consultarle qué profesión tiene y si su formación va acorde a las necesidades de su puesto, contestó que no. «Sería mentirles», dijo, pero agregó que sí le sobran ganas de trabajar para servicio del país.

«Trabajé en varios medos de comunicación, tanto radiales como televisivos. En el 2013, hasta el 2016, acompañé a la alcaldía de San Pedro Sula, como director de Prevención. El 16 de julio de 2016, el presidente Juan Orlando Hernández me pide que lo apoye como director nacional de parques, puesto que desempeñé hasta hoy. Ya relacionado al cargo que se nos encomendó ayer, pues, he tenido formaciones técnicas en temas de prevención situacional«, confesó.

Ayer fue juramentado como ministro Gonzáles Bonilla, quien ahora ocupa el lugar que abandonó el cuestionado extitular Gabriel Rubí.

Y es así como el autor de canciones pegajosas como «El Tsunami», «Pasan las 9» y «El que la hace, la paga», es quien ahora dirige COPECO.

