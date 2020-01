Seguridad argumenta que versión de “testigo protegido” es falsa

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad aseguraron este viernes que es totalmente falsa la versión brindada ayer por un joven que dijo ser testigo protegido y que denunció “traición” por parte del Ministerio Público (MP), y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Mediante un comunicado, dicha institución argumentó que las declaraciones del denunciante anónimo son falsas. Lo anterior, debido a que el joven no pertenece realmente al programa de Testigo Protegido manejado por el MP.

Según la Policía Nacional, luego de la participación anónima del ciudadano en un programa de televisión vespertino, el Director General de la Policía ordenó un informe completo del caso en mención.

Cabe señalar que el supuesto informante hizo señalamientos contra la oficina regional de la DPI en Olancho.

El joven relató que él servía como testigo protegido del MP y la DPI en casos de personas involucradas en el narcotráfico. Pero días después de estar con ellos brindándoles información, las mismas autoridades se encargaron de “venderlo” (entregarlo).

A efecto de eso, la PN justificó que el muchacho nunca interpuso la denuncia ante la autoridad competente. Y que no aparece en los registros oficiales.

Igualmente, señaló que, en relación con el proceso investigativo del caso señalado por el denunciante, se trabajó con el acompañamiento del Ministerio Público y con la participación de otros colaboradores. “Se descarta su versión de los hechos”, reiteró la Secretaría de Seguridad.

Testigo protegido: “Ellos me entregaron”

Se debe recordar que ayer un joven que dijo servir como testigo protegido denunció “el abandono y la traición” por parte del MP y DPI.

A través de medios locales, el joven relató que él servía como testigo protegido en casos de personas involucradas en el narcotráfico. Pero días después de estar con ellos brindando información, las mismas autoridades se encargaron de “venderlo” (entregarlo).

También aseguró que al menos a 10 de sus familiares los han asesinado producto de la información que él brindó a las autoridades policiales.

“Ellos dieron mi ubicación, solo ellos sabían dónde me estaba escondiendo. En un momento comenzaron a matar a mi familia. Primero nos dejaban mensajes escritos de que si no me entregaban les iban a quitar la vida. Yo salí huyendo y me comuniqué con la gente de la DPI y les dije dónde me iba a estar escondiendo y con quién iba. Sin embargo, a los días, aparecieron nuevamente e hicieron una masacre en una finca en 2018 donde murieron mi mamá, mis abuelos, dos primos y una hermana de apenas dos meses”, contó el denunciante.

COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD