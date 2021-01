Se filtran las canciones y artistas invitados para el «Half Time Show» del Super Bowl LV

ESTADOS UNIDOS.- La edición número 55 del Super Bowl está a la vuelta de la esquina y eso emociona a los amantes del futbol americano y al público en general.

Más allá del ansiado partido que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, en Florida, muchos esperan el ya conocido show de medio tiempo.

The Weeknd será el encargado de dirigir el show

Este año el espectáculo del medio tiempo estará a cargo de The Weeknd, quien tendrá una misión titánica como jamás la ha tenido otro artista que se ha presentado en el show.

Se filtran los invitados especiales al medio tiempo del Super Bowl

Ya comenzaron a rumorearse nombres de los artistas que podrían acompañar a The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl, donde figuran Daft Punk, Kendrick Lamar y Ariana Grande.

Daft Punk y The Weeknd trabajaron juntos en el álbum Starboy (2016), donde participaron en las canciones “Starboy” y “I Feel It Coming”, mismas que según los rumores mencionados se interpretarán durante el show de medio tiempo.

En la lista de colaboraciones también se encuentra el rapero Kendrick Lamar, con quien The Weeknd colaboró en el 2018 para el soundtrack de la cinta del MCU, Black Panther, donde Abel prestó su voz para la canción “Pray For Me”.

Por último, tenemos a Ariana Grande. La superestrella pop, aseguran, se unirá a The Weeknd para interpretar “Love Me Harder”, uno de sus sencillos del disco My Everything de 2014, donde unió fuerzas con Abel.

