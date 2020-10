Salir del clóset: ¿de dónde proviene la expresión y qué significa?

REDACCIÓN. Usualmente se utiliza la frase «salir del clóset» para hacer énfasis en la libertad de asumir la atracción hacia otra persona del mismo sexo; al igual que, discutir y disfrutar sin tabú las temáticas relacionadas con los gays, lesbianas, bisexuales o transgénero, incluso religión u otras costumbres.

Sin embargo, las personas saben muy poco o nada, de dónde proviene este término que ha sido utilizado desde muchos años atrás. Por lo que, en esta nota te explicaremos un poco del origen de esta singular locución.

Para empezar, su traducción directa y procedencia viene de la expresión anglosajona «coming out of the closet«; la cual, etimológicamente hablando busca referirse a exhibir un aspecto de la vida de un individuo que hasta ese día mantenía oculto.

De igual forma, se deriva de la oración «to have a skeleton in the closet» que, en español se traduciría como ‘tener un esqueleto en el armario’. Así, hace alusión a cierta circunstancia que puede ocasionar vergüenza y, que preferiblemente, debería no hacerse público.

Términos

Y, si hablamos de la palabra «clóset» (armario) es comúnmente utilizada para ilustrar esa sensación de encierro y oscuridad que viven las personas; quienes se reprimen de expresar sus sentimientos por el miedo de ser discriminadas o estigmatizadas por la sociedad.

Por otra parte, el modismo «outing» (salir) se usa cuando otro individuo revela la orientación, condición, creencia y demás de la persona en cuestión, sin permiso alguno. En este caso, se evidencia las intenciones de generar burla o -en su defecto- por ignorancia.

Con todas estas palabras, se concluye el sentido del enunciado «salir del clóset«. No obstante, vale recalcar que no es exclusiva para el tema de orientación sexual; sino que, puede ser utilizada por personas que desean enfrentar sus miedos al exponer su verdadero ser.

