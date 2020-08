Roxana Araujo: «Si yo estuviera en el lugar de Karla Pavón renunciaría»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En los últimos días, la jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Karla Pavón, hizo fuertes declaraciones sobre la falta de recursos en el Laboratorio Nacional de Virología, evidenciando la falta de apoyo del gobierno.

La exsecretaria de Salud, Roxana Araujo, en comunicación con Diario TIEMPO Digital consideró que «ella debe de sentir mucha angustia» y si estuviera en su lugar, pondría la renuncia.

Araujo aclaró que ella no está recomendando que Pavón renuncie: «Yo no puedo sugerir nada a los funcionarios. Cuando uno mira que se imposibilita trabajar porque no se le apoya y está en medio el prestigio de uno y tratar sacar delante de estas funciones, lo menos que puede hacer es renunciar».

Sin embargo, Araujo aclaró que eso sería si ella estuviera en el lugar de Karla Pavón. «Un funcionario se da cuenta en las primeras dos semanas en su cargo si tendrá o no el apoyo del gobierno».

Mora de pruebas PCR es falla en de preparación de Salud

Araujo también se refirió a la mora de las pruebas PCR y manifestó que las muestras sin procesar se debe a una falla en la primera fase de preparación entre febrero y marzo.

Además resaltó en el laboratorio de Cortés se trabaja de una manera más organizada en comparación al de la capital hondureña. Indicó que la mora de pruebas en el norte es de entre 48 a 72 horas, mientras que en el Distrito Central es de dos a tres semanas; se acumulan hasta cinco mil pruebas.

Araujo manifestó que Salud tenía que analizar con qué recursos contaba y cuantos ocupaba el Laboratorio de Virología, al inicio de la pandemia.

Para finalizar, ella reconoció que «es difícil realizar grandes cantidades de pruebas PCR en tiempo real». Antes solo se procesaban hasta 20 mil en un año.

