Estos son los modernos detalles de WWE ThunderDome

ESTADOS UNIDOS.- Con la pandemia de coronavirus aún latente y sin posibilidades de tener fanáticos en los inmuebles, la WWE ha creado algo sin precedentes para que las personas vivan una experiencia totalmente nueva.

La empresa de lucha libre anunció el WWE ThunderDome, una innovación que llevará a los fans a otro nivel, pues utilizarán tecnología de primera para ‘transportarlos’ hasta el cuadrilátero.

Con información de la WWE, fue como se revelaron los primeros detalles de este ThunderDome, el cual buscará que los aficionados sientan que están presentes en la arena donde se lleven a cabo sus funciones pero desde la comodidad de su casa.

Esta innovación en la lucha libre cobrará vida gracias a un set de última generación que ya se está armando y que constará de tableros de video, pirotecnia, lasers, gráficos de vanguardia y drones con cámara, todo para que los aficionados de la WWE vivan una experiencia de visualización a un nivel sin precedentes.

Los fans serán transportados virtualmente al Amway Center en Orlando, Florida, sede que será la casa de la WWE por un buen tiempo, en lo que la pandemia termina y donde se instalarán todas estas innovaciones tecnológicas para llevar a los fans a vivir una experiencia totalmente nueva.

Sí y no; nos explicamos. Los fanáticos de la WWE pueden disfrutar del ThunderDome en cualquier lado del mundo pero para ello tienen que registrarse en este portal: www.WWEThunderDome.com.

BREAKING NEWS:

Per @WWE, TV production is moving from the @WWEPC to the @AmwayCenter starting with this week’s Friday Night SmackDown. pic.twitter.com/NCis7AizpY

— WWE on FOX (@WWEonFOX) August 17, 2020