Rolin Peña: “No hay tal préstamo de la Liga Nacional”

SAN PEDRO SULA.- El presidente del Club Deportivo Marathón, Rolin Peña, habló acerca de la supuesta ayuda económica que la Liga nacional proporcionaría a los clubes de la Primera División.

“No hay tal préstamo de la liga, si entendemos que vendrá una ayuda de FIFA en las próximas semanas, ya con eso podemos finalizar nosotros los pagos y comenzar con el proceso de formación del plantel para el venidero campeonato”, inició diciendo Rolin a RCV.

Agregando que: “Un mes atrás se manejaba que la Liga haría un préstamo, se inició con un monto, luego se cambió y finalmente según los informes que tenemos, la Liga no presenta fortalezas financieras; o no puede ser aval en instituciones financieras. Eso nos hizo perder tiempo. Este lunes no confirmaron que no hay préstamo, así que nosotros como club debemos de gestionar por otros lados”, lanzó.

¿Qué pasa con la ayuda de FIFA?

Consultado, sobre la ayuda que la FIFA ofreció para los clubes de la Primera División: “En el tema de la FIFA lo único que se confirma que la ayuda va a venir; no sabemos cuánto será el monto, esperemos que sea pronto, que esté en el país en los próximos 15 días y así los equipos pueden pagar lo adeudado a sus jugadores”, dijo Peña.

Por su parte, el dirigente verdolaga aseguró que el equipo está haciendo todo lo posible para poder salir con el pago de sus jugadores y del cuerpo técnico.

“Repito, vamos a esperar con esos fondos se tiene que terminar de pagar a los futbolistas, los clubes no tienen dinero y tienen que hacer acuerdos de pagos con los jugadores, así en el caso nuestro”, cerró Peña.

