Roger Rojas: «Tuve una experiencia difícil»

COSTA RICA.- En la presentación de Roger Rojas con el Cartaginés de Costa Rica, fue más que evidente el problema de salud que le afectó en su paso por el Deportes Tolima.

Para el «Roro» es un tema delicado que prefiere no tocar.

El 9 de setiembre del año anterior tanto medios colombianos como hondureños informaron que Rojas, de 30 años, había consumido un suplemento vitamínico que provocó un exceso de potasio en su organismo conocido como hipercalemia.

Rojas no quiere hablar del tema

Ante la consulta sobre ese tema el delantero quiso evadirlo:

«Realmente tuve una experiencia difícil, complicada, pero no quisiera hablar del pasado. Hoy escribo una nueva historia en Costa Rica y es lo que realmente importa. No quisiera ser grosero con la respuesta».

En ese momento el periodista colombiano, Camilo Pinto de Caracol Radio, informó sobre la situación del artillero catracho:

«El delantero del Tolima consumió algunos suplementos sin supervisión del cuerpo médico OJO! (sin ninguna mala intención), esto produjo una hipercalemia (exceso de potasio). Cuando eso pasa existe riesgo de muerte súbita durante el ejercicio. La incapacidad es de aproximadamente 3 meses, necesitando ser nuevamente valorado antes de dar el alta. El Equipo está analizando si contará con él por el resto del torneo, o si llega a un acuerdo con el jugador».

El ahora delantero del cartaginés asegura que quiere dejar ese asunto en el pasado y vivir una nueva experiencia en Costa Rica.

«El pasado no lo quisiera volver a recordar, porque viví algo que como extranjero es muy difícil. Me vine a Costa Rica, que es mi segunda casa, y me debo a este equipo, y voy a dar la vida y el alma».

La llegada de Roger Rojas al fútbol tico es aplaudida

Su llegada al Cartaginés ha generado mucha expectativa porque tras su paso con la Liga Deportiva Alajuelense tuvo un muy buen rendimiento. Con los manudos disputó 76 juegos y anotó 43 goles.

