CORTÉS, HONDURAS. Producto de las lluvias que ha generado el frente frío que ingresó a Honduras en horas de la noche del viernes, esta mañana se reportó el desbordamiento de diferentes ríos en el municipio de Omoa, Cortés, que ha afectado a cinco comunidades.

Entre los ríos desbordados está el Tegucigalpita donde, además, la infraestructura del puente ha sido dañada nuevamente lo que ha provocado la mayoría de afectaciones en la zona.

El alcalde de Omoa, Ricardo Alvarado, a través de un medio de comunicación capitalino, hizo un llamado a las autoridades. Contó que al menos 200 familias han resultado afectadas por la crecida de los ríos.

“Esto está grave, con la poca lluvia que ha habido ya están inundadas todas estas comunidades, viviendas anegadas de agua”, comentó Alvarado

Cabe destacar que en la comunidad de Cuyamelito hay 72 familias afectadas y más de 60 en Tegucigalpita, y otras cuantas en las demás comunidades.

Traslado a los albergues

Según Alvarado, las familias se están trasladando nuevamente a los albergues que se habilitaron con el paso de los fenómenos naturales Eta e Iota.

Por la situación que están viviendo, hizo un llamado de auxilio al gobierno para que les ayuden a dragar los ríos ya que, si no se hace, todo puede empeorar.

Los ríos Tegucigalpita, Cuyamelito, Potrerillos, Corinto y el Achiotes están desbordados con pocas horas de lluvia. Son los mismos afluentes que durante los fenómenos tropicales pusieron en ascuas a las comunidades.

“A mí lo que más me indigna es que tenemos años de tener este problema y no hay una solución. La municipalidad no tiene la capacidad de dragar estos ríos y son toneladas de metros cúbicos de arena, es bien difícil”, expresó.

