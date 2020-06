Roatán: retornan a ocupantes de avión por aterrizar sin autorización

ISLAS DE LA BAHÍA. Una avioneta, supuestamente con autorización, ingresó a Roatán con tres elementos de la División de Seguridad Aeroportuaria (DSA) a bordo, pero las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y de la Secretaría de Salud solicitaron que las dos personas a bordo regresaran por donde vinieron, hacia La Ceiba.

¿Por qué pasó esto? La directora departamental de la Región de Salud, Jayleen Coleman, dijo que en efecto, las autoridades sanitarias no estaban de acuerdo con el ingreso de la aeronave, pues, pese a que supuestamente tenía permiso, no recibieron ningún documento oficial previa al vuelo.

«Ayer me informaron ya tenía permiso de SINAGER para venir a las islas. Yo, como autoridad, no estoy de acuerdo, pero si es una orden del Gobierno central, me toca acatar. Sin embargo, hasta el momento las personas y el capitán no me mostraron ningún documento, ningún oficio por parte de SINAGER», dijo Coleman.

NOTA. Islas de la Bahía registra un caso de Covid-19 confirmado y 32 sospechosos.

«Nosotros tenemos una buena relación con la DSA. Nosotros previamente les habíamos solicitado que ingresarán por medio del yate y que se sometieran al protocolo de bioseguridad, pero no nos mandaron los nombres, entonces, reafirmo que mi postura es totalmente en contra de lo que pasó», agregó.

Molestia entre las autoridades de Roatán

Por otro lado, según dijo Dino Silvestri, gobernador de Islas de la Bahía, manifestó que ni siquiera él, los alcaldes Jerry Hynds y Carson Dilbert y congresista Ronnie McNab tenían conocimiento del ingreso de esa avioneta.

«Al darnos cuanta de la noticia, tuvimos que realizar una reunión de emergencia y notificar a la población desde las instalaciones del aeropuerto, porque esto no puede seguir sucediendo», dijo Silvestri. «Hay un documento que más adelante mostraré que dice que el avión venía vacío, pero ingresaron en ese vuelo tres personas», adelantó.

De su lado, la vicealcaldesa de Roatán, Nicole Brady, hizo énfasis que sí se está permitiendo el ingreso a la isla, pero de forma controlada, debido a la pandemia. «Todo se debe hacer con ese procedimiento. Pedimos conciencia a la población para seguir lo canales correspondientes para retornar», señaló.

Por su último, el Comandante por Ley del Departamento de Islas de la Bahía, Serrano Nieto, señaló que «Quien quiera ingresar debe seguir los lineamientos de SINAGER. Estas personas deberá retornar y someterse al debido protocolo, pruebas rápidas y aislamiento».