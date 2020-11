Riflazos 755

TAREA

Gran tarea le espera a este pobre país para lograr la reconstrucción. Si tan siquiera hubiera lo que sí existía hace 22 años: unidad nacional y confianza en la institucionalidad. Sería más fácil ir a extender la mano a los amigos.

JUNTOS

La sociedad “civilona” anda promoviendo una iniciativa multisectorial que estructure una estrategia para acudir a la comunidad internacional. “Sólo juntos podemos”, escribió bien romántico CH.

SOLITO

El otro Marquitos dizque anda jugando con balón adelantado. Jura por La Ceiba que ya mandó un plan al G-16, BID, BCIE y BM. Solo que se fue solito sin regarle maíz a CH, OR y otros. Talvez tiene suerte.

ZOOM

Bueno, ni tan solito. En un Zoom que hubo ayer con los embajadores y otros diplomáticos, cuya señal se originó en el Palacio, estuvo el hombre y sus soldados más fieles: Madero, Rosales, “La Bendición” y “Alita”.

DESPOJADOS

¿Cómo estamos? Inundados, pero no hundidos; despojados, pero no abatidos; enlodados, pero no manchados por dentro; cansados, pero no rendidos”, escribió en Twitter monseñor Garachana. Amén…

DIEZ HORAS

Manda decir el gerente de la EEH que no se estresen si se llegan a quedar sin energía por la caída de un árbol o de un poste, pues solo tendrán que esperar mínimo diez horas para que les atiendan.

REPRESAS

El comandante vaquero dice que él dejó la mesa servida para que se hicieran las represas El Talón y Los Llanitos. Algunos respondieron diciendo que en LIBRE a algunas les encanta bloquear este tipo de proyectos.

CA-5

La “pipol” pregunta por qué cuando hay derrumbes en la carretera CA5 tiene es el batallón de ingenieros de las “gloriosas” el que remueve escombros y no COVI. ¿Es que la cocesionaria solo mete la mano?

