Riflazos 723.

REOJOS

Sigue la tiradera entre “azulejos” de cara a las primarias. Juan Diego Zelaya, al aceptar la candidatura a la alcaldía de “Tegus” dijo, viendo de reojos a “Papi”, que trabajará por una ciudad para la gente, no para los carros. Y la cosa empieza…

PATALEANDO

Mario Pineda sigue pataleando. Jura que cuando le comunicaron el relevo en la carrera por la “muni”, MOH le dijo que Juan Diego sabía que no ganaría y que solo quería reducir el tamaño de la “marimbeada”.

AFECTADOS

Adivina, adivinador. ¿Quiénes serán los más afectados por la salida intempestiva de un ministro de su cargo? La sucesora no piensa seguir tirándoles el salvavida a las 20 “robenegés”.

MUERTO

A “Marquitos” no le aplica aquella de que “muerto el rey, viva el rey”, porque sus correligionarios, ahora que lo ven en la lona más bien le andan aplicando aquel dicho que dice: “si te he visto, no me acuerdo”.

DESMARCA

Un dirigente azulejo, que todo el mundo sabe que estuvo detrás de algunas de las “coronacompras” que hizo INVESTH, ahora se desmarca del director. Dice que Marquitos no es cachureco y que es culpa de Mel. ¡Plop!

ACUSACIONES

La bulla en “Las Lomas” es que una vez puestos los primeros dos requerimientos contra “Marquitos”, será diarrea de acusaciones en los juzgados. Hay “pipol” que ha perdido el sueño.

SUMANDO

Más alcaldes “cheles” se siguen sumando al movimiento de Yani. La más reciente adhesión, después del masivo respaldo de los ediles de Francisco Morazán, es la del jefe de la “muni” de Villanueva, Walter Perdomo.

LANZAMIENTO

Hablando del Yanismo, avanzan los preparativos para el lanzamiento de su líder. Prometen un evento único en la historia política de Honduras. Será virtual y televisado, el domingo a las 7 de la noche.

CREER

Los padres y madres de la Patria vuelven esta mañana a las sesiones virtuales y la esperanza es que empiecen a aprobar la nueva Ley Electoral. Pero hasta no ver, no crear, como dijo aquel Apóstol.