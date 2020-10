Muere Eddie Van Halen, héroe de la guitarra y leyenda del heavy metal

REDACCIÓN. Eddie Van Halen fue uno de los más conocidos y celebrados, el considerado un atlético adorador de la vieja liturgia del rock, murió este martes a los 65 años, a causa de un cáncer de garganta en el hospital de Santa Mónica, en Estados Unidos.

Trayectoria

Ser un virtuoso de la guitarra eléctrica era el mejor atributo que cualquier aspirante a estrella del rock podía atesorar. Van Halen «fue rey» en los años 80 y retuvo el brillo de su leyenda el resto de su vida.

Inequívocamente californiano, aunque nacido en Holanda, Eddie Van Halen, de nombre Edward Lodewijk, nació en 1955 y se inspiró en los Clapton y Page para saltar a la estratosfera en mallas a mediados de los 70, cuando el mundo descubría el punk y la música disco; y el heavy metal era sinónimo de mal gusto: algo rudo y vulgar.

Sus largos solos con las notas en cascadas vertiginosas fueron el sello de su popular banda, Van Halen, que compartía con su hermano Alex y con el rimbombante vocalista David Lee Roth.

Van Halen fue un grandioso show itinerante de rock, laca, pechos sudorosos y fuegos artificiales, que recorrió el mundo durante dos décadas propagando himnos para corear con el puño en alto.

Más recordados éxitos

Captó rápidamente la atención del público, por la energía desplegada en el escenario por parte de David Lee Roth. Y sobre todo por el talento de Eddie Van Halen como guitarrista, su capacidad de improvisación en el escenario, y por sus innovadoras técnicas a la guitarra.

Algunos de los éxitos de su primer disco son: «Runnin’ with the Devil«, y «You Really Got Me«. En 1979 lanzaron el segundo álbum del grupo, titulado «Van Halen II«.

En 1980, salió el tercer disco de la banda, llamado «Women And Children First«.

Y en el año 1981, publicarían «Fair warning«, y un año más tarde sacaron el disco «Diver down«.

En el año 1984 lanzan el disco titulado «1984» con uno de sus éxitos más reconocibles, «Jump«.

Ese mismo año, Michael Jackson ofrece a Eddie Van Halen participar en la grabación del tema «Beat It«. Eddie aceptó y compuso un espectacular solo de guitarra para el tema en cuestión, donde puede apreciarse claramente su característico estilo de ejecución, y su sonido de altísima ganancia.

La base rítmica de la canción fue obra de Steve Lukather, guitarrista de Toto.

El rock pesado a nivel mundial pierde a uno de sus más grandes exponentes, pero su legado y música quedarán vivos por lo largo de la historia. Hasta pronto Eddie Van Halen.