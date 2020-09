Riflazos 696.

PACHANGAS

Ya parece que no hay Covid en estas honduras. Medio mundo agarró viaje para algunos destinos turísticos y los fines de semana las pachangas en casa son por montones. La “pipol” ya no aguanta el encierro.

DUDA

Otros que agarraron viaje fueron unos comisionados por Investh, a los que les pidieron ir a Turquía a ver si es cierto que están fabricando los hospitales. O sea que soltaron la millonada y después les entró la duda.

“DIÍTAS”

Por cierto, los muchachos del “fiscalón” ya llevan sus “diítas” con la investigación de los estragos de Investh y no se ve ni un requerimiento fiscal. Desde afuera, los delitos se ven claritos.

ANIVERSARIO

Manda decir Esdritas, en el primer aniversario de La Nueva Ruta, que su partido y el de doña Milagros no será bisagra y que va con todo en las próximas presidenciales. ¿Con quién hará alianza?

SEGUNDA

Se ha puesto agria la cosa en el CNE. Rixi acusa a Ana Paola de aliarse con el azulejo para no tramitar la iniciativa de ley sobre segunda vuelta electoral. Y la consejera “chela” señala a la “libre” de hacer política. A saber…

SILENCIOSA

“Papi” anduvo el fin de semana en campaña silenciosa. Visitó La Paz y también “San Peter”, donde le reunieron a casi un centenar de dirigentes. Hubo “barbijos” y distanciamiento social.

ENROLAMIENTO

Mientras tanto, el doctor Oliva agarró para el sur encantando. Allá aprovechó para hacer su trámite enrolamiento. Desde ahí llamó a los azulejos a no dormirse y tramitan su nueva cédula.

ALGARABÍA

Ya días no había tanta algarabía entre los “cheles”, como la que se ha visto en las últimas semanas, a raíz de la llegada de Yani. En las redes abundan clamores para que anuncie si sí o no. Hasta hoy no se sabe…

SEÑALES

El ex lobo feroz sigue mandando señales sobre su plan de cara a las presidenciales. Ayer volvió a tuitear sobre la necesidad de que la oposición se una en una sola candidatura. El iría por dentro.