Riflazos 592.

MEZQUINANDO

Todo indica que las autoridades de Salud ya no andarán mezquinando las pruebas para saber si la “pipol” tiene Coronavirus. Ayer tarde llegó a “Tegus” un avión cargado con 26 mil pruebas. Todo mocoso debería ahora someterse al examen, así no habrá que esperar a que el cristiano “cuelgue los tenis” para saber si era o no era.

HOSPITAL

Y hablando de compras en tiempos del Coronavirus, sigue en el aire la pregunta sobre un tal hospital móvil de casi cinco millones de “desplumados” que uno de los “aislados” reportó como adquisiciones hechas con un pistillo que tenía suelto la COPECO. Nada sabe y nadie ha visto las dichosas instalaciones.

OBLIGACIÓN

Aunque los expertos dicen que andar “cubre bocas” no ayuda de mucho, el hombre se tiró ayer una “cadena” para indicar que les guste o no, hoy nadie puede andar en las calles enseñando la nariz y las “jachas”. Es obligación andar mascarilla, así sea hecha de un pedazo de calzoncillo viejo, por mientras sale la “comprita”.

¿POR QUÉ?

A propósito ¿Por qué habrá sido que, ni el hombre, ni “care-susto”, ni Julián Pacheco ni nadie del “SIN HACER” quiso poner la cara para decirle a los “jampedranos”, progreseños y habitantes del departamento de Cortés, que quedaban encerrados por seis días? Al pobre Calidonio le tocó echarse encima la impopular medida.

SIN CHAMBA

Unas 25 mil suspensiones de contratos de trabajo le han metido a aquel que dijimos. Y todo indica que está bien enterado de la situación, pero no hace mucho por la pobre “pipol” que se ha quedado sin chamba. Dicen que les van a dar una papadita mensual del RAP, pero así como van las cosas, podría ser en diciembre.