Riflazos 558.

PROFE

Ya para irnos poniendo serios antes de que el circo cierra la función, “la profe” ordenó a sus muchachos que perfilen a todos los camarógrafos, fotógrafos y periodistas que querían acariciar a la sospechosa de coronavirus para probar si era contagiosa la enfermedad. La orden vino después que habían ido a sus trabajos y casas. “Ka lindo”.

IRONÍA

Dice una ex ministra de Salud que el “Porky” tuvo más protección al salir de los juzgados de “Progreso”, que la que le dieron a la señora que tienen en cuarentena por sospechas de coronavirus. Con esa ironía, la epidemióloga criticaba la exhibida que le dieron a la viajera después que entró por Toncontín.

PAQUETE

En estas honduras, el que no corre vuela. Un ex jefe policial voló a entregar un paquete informativo en el que presuntamente hay un “tamagás” que compromete la reputación de un “grande”. ¿Será que lo hizo para que, en caso que lo arrimen a uno de sus compañeros, pueda alegar persecución? Esperemos…

CUENTO

Un “analisto” cachureco le manda a decir a Reinaldito que se deje de pajas con el cuento de que le exige al Congreso reformas electorales. Según el abogado esa acción del presidente del Central Ejecutivo es una gran demagogia, pues al PN no le convienen y por tanto no hay que pedirlas. ¿O es que el CCEPN y el CN están peleados?, preguntó.

CALAVERA

Y es que el jurisconsulto no anda perdido, porque en el Legislativo no le paran bola al CCPN. Por todos es bien sabido que otro “olanchano” tiene cruz y calavera en el hemiciclo al ex ahijado del ex lobo feroz. A cada rato le pasa tirando riflazos en los medios. De “sapo” no lo baja. La misión que tiene es “desterrarlo”.