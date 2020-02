COHEP: en Banadesa se debe realizar un proceso de transformación integral

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Arturo Alvarado, dijo que el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) no debe cerrar sino entrar en un proceso de transformación integral.

En ese sentido, manifestó que el problema de los bancos en desarrollo del Estado como Banadesa, es que son muy pocos los países en que logran funcionar.

El empresario señaló que existen varios problemas. Entre ellos, mencionó que una de las principales dificultades de Banadesa es que la administran de forma política. Por lo cual, indicó que hasta se han otorgado créditos por recomendaciones políticas.

Asimismo, el representante del COHEP señaló que al conceder dichos créditos la recuperación de la cartera de préstamos se vuelve muy complicada.

Respecto al tema de las instituciones bancarias estatales, Alvarado señaló que el Banco Nacional de Fomento (Banafon) pasó por situaciones similares a las que actualmente sufre Banadesa. Seguidamente, resaltó que esos problemas terminaron por cerrar el banco ya que había alta morosidad y mala cartera crediticia.

Debe realizarse una transformación integral dentro del Banadesa

El empresario reiteró y aseguró que es necesario realizar una transformación integral dentro del Banadesa, pero no cerrarlo. Al mismo tiempo, manifestó que no se puede seguir con las mismas prácticas porque no traen resultados positivos para el banco.

«No nos va a llevar a ningún lado, ni beneficia a los agricultores reales y al final lo que representará un costo para los contribuyentes también», dijo el representante de la empresa privada.

Finalmente reiteró su propuesta de realizar cambios notorios en Banadesa, como transformarlo en un banco de capital mixto y que especialistas lo administren de forma profesional.

“Si queremos hacer un cambio, entonces debemos hacer una transformación integral. Debería ser un banco de capital mixto de capital público-privado y administrado profesionalmente”, indicó.