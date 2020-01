Riflazos 523.

MALAS

Después de un gustazo, un trancazo. La “Comisión Electrocutadora” recetó un aumento a la tarifa de la energía. Vaya forma de comenzar el año, con malas noticias. Y después se quejan porque la “pipol” camina toda pesimista. Y cómo no si aquí no se andan con babosadas para jorobar la gente. No respetan ni los días de fiesta.

BAJARLE

Y para bajarle la intensidad al macanazo, la encargada de las finanzas corrió a escribir a Twitter que van a subsidiar a los consumidores de menos de 300 kws, como si eso resolviera el problema que le crean al pueblo. Con esos trancazos, en nada queda el ajuste al salario mínimo que le aprueban al obrero cada diciembre.

ALICIA

Mientras tanto, el hombre pareció no haberse dado cuenta del “mameyazo” eléctrico. En Twitter escribió como si viviera en el país de Alicia. Celebró que estaba vigente el nuevo “aumento” al mínimo, la Ley de Alivio a las Deudas, programas de vivienda, créditos para el agro, etc. En fin, esto es una “bellezada”.

CAÍDA

Por cierto, para empezar el 2020 se hace preciso recordar que las propias proyecciones del Estado prevén una caída en el crecimiento económico para el país en este año. Una caída de la economía supone además sufrimiento para la “pipol”, que debería tomar precauciones, más aún si al decrecimiento le suman trancazos.

TRUENO

La Secretaría de Seguridad de estas honduras hizo circular anoche una orden de captura que un juez penal giró contra el hijo de Matta Ballesteros, quien salió rapidito del “bote” en los “Yunais” después de una acusación “pesada”. Ahora resulta que aquí requieren a Monchito Matta por “lavado”. Después del trueno, Jesús, Ave María.