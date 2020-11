Rescates en Eta: 14 lancheros abandonan por «requisitos y delincuencia»

SAN PEDRO SULA. Una lamentable noticia dio a conocer un «lanchero», quien anunció que se retiraban de su labor como voluntarios; cabe destacar que ellos rescataban a personas que se encuentran inundadas.

A través de un audio se supo que, con «profunda pena», un colaborador dio a conocer que un grupo de rescatista había tomado la decisión de retirarse. Este grupo trabajaba en La Lima y La Planeta.

El anuncio sostuvo que con el «alma partida y con todas las ganas del mundo» decidieron ejecutar el trabajo «más difícil que ellos tienen que hacer».

El voluntario quiso dar a conocer los «obstáculos», que los orillaron a tomar la decisión. Dijo que les pedían llevar mascarillas y gel de manos, piden un capitán, que la lancha esté en óptimas condiciones, chalecos salvavidas, y que montaran un policía, firmar un salvoconducto, y curso de primeros auxilios.

Dijo que en su grupo de 14 voluntarios, todos reunían las condiciones. Él externó que habían sujetos robándose las lanchas, y que a él le advirtieron eso. Mencionó que el Gobierno había suspendido toda acción voluntaria. No obstante, respecto a lo último, según portavoces de las autoridades, las instituciones estatales sí aceptan el voluntariado de las personas.

Copeco

En horas más tempranas, Diario Tiempo Digital contactó a la directora de Comunicación Social de Copeco, Julissa Mercado.

Ella externó que los lancheros tienen acceso por bulevar salida al aeropuerto, en policía de tránsito, y sostuvo que lo darían desde las 5 de la mañana. Agregó que se brindaría seguridad y que deben llevar chalecos salvavidas, focos y cuerda.

Ella exteriorizó lo siguiente: «Hay dos tipos de lancha, una que es plana, y otra tipo v, la que puede ingresar en las zonas de inundación es la plana, la tipo v no, porque eso implica que hay una parte de la lancha que va bajo el agua, y debido a la inundación, no se conocen qué tipo de escombros hay bajo el agua, y esto mas bien podría causar un accidente, verdad, entonces son lanchas planas las que están ingresando. Seguramente, y no tengo dudas, que pudo haber sido así, se regresaron algunas lanchas, y debe haber sido por eso».

