Reapertura inteligente: ¿Qué personas quedan excluidas del trabajo presencial?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ya arrancó la «re-apertura inteligente», no obstante, las autoridades indicaron qué grupos de personas NO deben de presentarse a trabajar debido al mayor riesgo que corren ante el Covid-19.

En ese sentido, estas son las personas que no deben de ser llamadas a trabajar de forma presencial en el comienzo de la fase 1 de la re-apertura económica:

Mujeres embarazadas

Personas mayores de 60 años

Personas que padezcan de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, asma y cardiopatía y otras de base.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Trabajo, Carlos Madero, dijo «Estas personas son mucho más vulnerables». Además, manifestó que para comprobar su padecimiento, deberán presentar un diagnóstico médico al patrono.

Agregó que las empresas no pueden hacer despidos, pues deben considerar el tele-trabajo para estos grupos, enfatizó el funcionario. «Los trabajadores no están obligados a presentarse a las empresas si el empleador no le garantiza las medidas de bioseguridad», advirtió.

Por otra parte, dijo que, respecto a la movilización de los empleados, los empleadores deben asegurar el traslado, mientras el Gobierno autoriza las pruebas al sector que brinda el transporte público.

Reapertura inteligente: 24 instituciones públicas iniciarán labores

Un total de 24 instituciones de sector público fueron autorizadas por el Gobierno de Honduras para reiniciar labores mañana lunes, 8 de junio, con el inicio de la re-apertura inteligente que dispusieron las autoridades.

A través de un comunicado, el Gobierno dio a conocer los nombres de las instituciones y secretarías de Estado que regresarán a labores.

Asimismo, indicó que la medida debe adoptarse con el 20 % del total del personal de cada institución. Sin embargo, de ese porcentaje se excluye a los empleados mayores de 60 años y trabajadores con alguna enfermedad crónica como diábetes, hipertensión, enfermedad cardíaca o que ha recibido o está en tratamiento contra el cáncer. Sobre ellos, el comunicado reza que deberán mantenerse realizando trabajos desde sus casas.

Las instituciones autorizadas son: